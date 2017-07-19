14:21 19 июля 2017 0

Туристов не будут искать даже силовики Фото: Pixabay

Редактор «Чегемской правды» (Сухуми) Инал Хашиг рассказал о причинах нападения на отдыхающих в Абхазии. По информации журналиста грабить приезжих и отдыхающих проще, потому что местные силовики даже не будут их искать. «Вон их сколько, отдыхающих, приехали-уехали. Кто потом о них вспомнит?», — делится он своими размышлениями в блоге.

«Ставить на гоп-стоп» местных жителей, например хозяина ларька, гораздо сложнее, потому что он подключит к поиску преступников всех знакомых и обязательно найдет злоумышленников. «Это для тех, кто хотел нажиться на 20 тысяч рублей, головная боль похлеще, чем тюремный срок. В кровные враги запишут. Убить даже могут», — раскрывает криминальные подробности жизни в Сухуми редактор местной газеты.

Наживаются на российских туристах и на местном рынке. Хашиг приводит в пример историю с друзьями, которые всегда просят сопроводить их для покупки восточных лакомств — фейхоа, аджики, сушеной хурмы, мандаринов. Каждый второй продавец норовит продать отдыхающим продукты по завышенной в несколько раз цене, при этом своим фрукты и овощи продают по стандартной стоимости.

«Продавец, увидев меня с иностранцем, обязательно спросит, кто платит. „Если не ты, а он — я его как липку раздену!“. То есть турист для них — это безоговорочная жертва, с которой надо все вытрясти без остатка. Причем любой ценой. И все потому, что никто не накажет — ни на уровне государства, ни на уровне собственной совести», — рассказывает о реалиях Абхазии редактор местного издания.

Напомним, 18 июля МВД Абхазии задержало второго подозреваемого по делу о разбойном нападении на семерых российских туристов. Преступление случилось 11 июля у берега моря, рядом с советской пристанью. Его совершили двое молодых братьев Джинджолия. От удара ножом нападавших скончался руководитель походной группы Андрей Кабанов. Инцидент поменял образ Абхазии в глазах россиян — с бюджетного ностальгического курорта на страну, где царят жестокость и бесправие. Россияне сдают билеты в Абхазию и едут в доступную Турцию. Корреспондент «URA.RU» Данил Бардин съездил в село Приморское, близ которого произошло убийство, чтобы узнать, что происходит и есть ли надежда, что Абхазия вернет российских туристов.