17:08 19 июля 2017 3

Отчета по исполнению всех поручений врио губернатора ждет к ближайшему понедельнику Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Самый массовый в 2017 году прием населения свердловской властью прошел в среду, 19 июля, в здании Белого дома на Октябрьской площади, 1. Сразу пять вице-губернаторов отвечали на вопросы, которые ранее поступили на «горячую линию» президента России Владимира Путина, были переданы врио губернатора Евгению Куйвашеву и приняли вид поручений. Сроком выполнения на всех стоит 24 июля.

Высокинский (справа) и Швиндт (слева) разобрались со своими задачами успешнее и оперативнее коллег. Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Большая часть вопросов (12) сегодня досталась главному хозяйственнику правительства — вице-губернатору Сергею Швиндту. Чиновник оказался предусмотрительным и еще до приема провел проверку обращений.

«Я считаю, что все обращения граждан сегодня мы удовлетворили. Жаловались на управляющие компании, мол, выставляют большие цифры в квитанциях. Дали поручение [директору Госжилстройнадзора Алексею] Россолову разобраться. Один человек пожаловался, что у него воду отключили — ну так ее отключали планово, как выяснилось. Женщина не явилась на прием, но все равно выяснили, что жалоба не подтвердилась. Самым серьезным вопросом стал перевод жилого дома (Екатеринбург, Академика Карпинского, 1, корпус А) в разряд ветхого и аварийного жилья — тоже дали поручение, поскольку процесс этот не быстрый, но выполнено будет», — разъяснил Сергей Швиндт.

В кулуарах чиновники между тем уже успели обсудить главную опасность сегодняшнего приема. — Сейчас он [Швиндт] решит проблему [дома], которую было не решить [до сих пор дом не мог быть переведен в разряд ветхого, поскольку не соответствует параметрам, прописанным в нормативных актах], а потом все подобные дома пойдут и тоже заявятся — что тогда делать будут? — поинтересовался один клерк у другого в курилке на балконе.

— Ну так ведь по каждому обращения туда [к президенту] не будет, — парировал его собеседник.

Принимавший население по вопросам социального блока Павел Креков провел прием по восьми поручениям раньше своего коллеги. Журналиста «URA.RU» он заверил, что «все вопросы граждан решил», но, сославшись на занятость, прокомментировал лишь одно из поручений, касавшееся просьбы Любови Нагорных «провести проверку размера заработной платы педработников в Туринском ГО». «Проверка, как и поручено, будет проведена», — улыбаясь ответил Креков, убегая к лифтам.

Первый вице-губернатор Алексей Орлов оказался единственным, на приеме с которым присутствовал работник областной прокуратуры. Из пяти посетителей четверо оказались связаны с предприятиями, оказавшимися в эпицентре скандала с невыплатой зарплат: ОКБ «НОВАТОР», «Эльмаш (УЭТМ)», ОАО «ГипродорНИИ» и Нижнетагильский завод теплоизоляционных изделий. Представители последнего хоть и породили мем «борзота» устами президента Путина, но на встрече не появились.

Самыми удачливыми в этот день оказались работники «Эльмаш (УЭТМ)». На прием к Орлову они не явились, поэтому руководству предприятия пришлось отчитываться о принимаемых мерах перед чиновниками и прокуратурой.

«Много вопросов было к руководителю предприятия Игорю Птицыну. Долг составлял свыше 27 млн рублей — задолженность перед 916 работниками за май текущего года. «Ежемесячный фонд оплаты труда на предприятии 34 млн рублей. Нами был принят весь комплекс мер реагирования, и за май задолженность погашена в полном объеме, но 15 июля образовалась авансовая задолженность за июнь, и мы сейчас работаем по ней. Мы постараемся добиться, чтобы к 27 июля и эту задолженность на предприятии погасили», — пояснили в пресс-службе областной прокуратуры уже после приема.

Представители «ГИПРОДОРНИИ» вынуждены ждать, пока собственников их предприятия в Москве спросят о зарплатах в Свердловской области. Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

А вот представители ОКБ «Новатор» и «ГипродорНИИ» вышли с приема разочарованными, правда, не Орловым, а перспективой решения своих проблем. «Я вообще писал письмо [министру обороны РФ Сергею] Шойгу, а его спустили сюда — не решат они ничего тут, снова надо отправлять в минобороны, но Орлов хоть пообещал посодействовать в отправке весомого обращения», — пояснил представитель оборонного предприятия, пожаловавшийся на «слишком низкие зарплаты». Зарплаты работников филиала «ГипродорНИИ» также будут искать в Москве — все деньги, счета и собственник сидит в столице. «Зампрокурора пообещал, что будет перенаправлено наше заявление в Генпрокуратуру РФ, чтобы уже она разбиралась», — сказала директор предприятия Ольга Понарина.

Бывший финансовый директор Уральского завода кузнечно-прессового оборудования Виктор Горбунов приехал к Орлову из поселка Сарана (Красноуфимский район) с просьбой «вернуть городу хоть какое-нибудь производство». «Градообразующее предприятие с двухсотлетней историей развалил и распродал на металлолом Малик Гайсин. Люди остались с акциями завода — 20% акций на руках, но это просто бумажки. А трем тысячам человек надо чем-то заниматься. Народ ездит на вахты, больницы нет, школа одна в две смены работает. А именно у нас, между прочим, снимали даже когда-то фильм „Тени исчезают в полдень“», — объяснил суть своего обращения Виктор Павлович.

«Мой вопрос не решен», — заявил Виктор Горбунов, выйдя из кабинета Орлова. Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Выйдя из кабинета первого вице-губернатора, Горбунов твердо заявил: «Моя проблема, увы, решена не была. Чувства перспективы также пока не появилось. Но пообещали выехать в территорию и подумать над решением, что хоть немного радует».

Вице-губернатор Александр Высокинский свои три вопроса решил сравнительно быстро. Один заявитель не появился, второй, жаловавшийся на зарплату в больнице, добился проверки минэкономики и департамента занятости, третий, просивший найти его дочери, трудившейся на минобороны, работу с большей зарплатой, также перепоручен департаменту занятости.

Узнать, выполнил ли единственное поручение главы региона вице-губернатор Сергей Зырянов, оперативно не удалось.