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19 июля 2017
18:15  19 июля 2017 0

Максакову отказываются допрашивать по делу об убийстве Вороненкова

Форум
Никто не торопится брать показания у оперной певицыФото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета:
Скандал с депутатом Вороненковым
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Оперную певицу Марию Максакову, вдову депутата Дениса Вороненкова, до сих пор не допросили по делу об убийстве супруга.

В рамках уголовного дела об убийстве экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова Следственный комитет РФ все еще не опросил вдову погибшего, Марию Максакову, передает агентство Nation News. Она проходит как свидетель. Источник уточняет, что обращения от следователей Максаковой пока не поступало.

Экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова застрелили в Киеве 23 марта около гостиницы «Премьер Палас». Охранник бывшего парламентария ранил киллера — бойца добровольческого батальона в Донбассе Павла Паршина, который от полученных травм скончался.

Татьяна Трушина
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© Служба новостей «URA.Ru»
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