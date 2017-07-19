Максакову отказываются допрашивать по делу об убийстве Вороненкова

Оперную певицу Марию Максакову, вдову депутата Дениса Вороненкова, до сих пор не допросили по делу об убийстве супруга.
В рамках уголовного дела об убийстве экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова Следственный комитет РФ все еще не опросил вдову погибшего, Марию Максакову, передает агентство Nation News. Она проходит как свидетель. Источник уточняет, что обращения от следователей Максаковой пока не поступало.
Экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова застрелили в Киеве 23 марта около гостиницы «Премьер Палас». Охранник бывшего парламентария ранил киллера — бойца добровольческого батальона в Донбассе Павла Паршина, который от полученных травм скончался.