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19 июля 2017
18 июля 2017
Главные новости Челябинской области
20:59  19 июля 2017 0

Трассу возле Магнитогорска завалило градом. ВИДЕО

Непогода преследует Южный Урал все летоФото: pixabay

В Челябинской области вновь разгулялась стихия. Вечером 19 июля непогода обрушилась на окрестности Магнитогорска, засыпав трассу в районе 12-го участка на окраине города крупным градом.

Пользователи соцсетей начали публиковать первые фото и видео сюрпризов испортившейся погоды.

Ранее «URA.RU» писало об ухудшении метеоусловий на Южном Урале в течение суток с 19 по 20 июля. В региональном МЧС предупредили об усилении порывов ветра до 25 метров в секунду.

Отметим, что в первой декаде июля крупный град прошел в Верхнем Уфалее Челябинской области.

Лев Истомин
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© Служба новостей «URA.Ru»
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