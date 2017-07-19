В Челябинской области вновь разгулялась стихия. Вечером 19 июля непогода обрушилась на окрестности Магнитогорска, засыпав трассу в районе 12-го участка на окраине города крупным градом.
Пользователи соцсетей начали публиковать первые фото и видео сюрпризов испортившейся погоды.
Ранее «URA.RU» писало об ухудшении метеоусловий на Южном Урале в течение суток с 19 по 20 июля. В региональном МЧС предупредили об усилении порывов ветра до 25 метров в секунду.
Отметим, что в первой декаде июля крупный град прошел в Верхнем Уфалее Челябинской области.