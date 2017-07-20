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20 июля 2017
19 июля 2017
Главные новости Москвы
02:03  20 июля 2017 0

Население России сократилось на 112 тысяч человек

Гастарбайтеры. УФМС. Мигранты. Челябинск., мигранты, уфмс, паспорт, гастарбайтеры
Естественную убыль населения страны компенсировал приток мигрантовФото: Вадим Ахметов © URA.RU

За первые пять месяцев 2017 года естественная убыль населения составила 111,8 тыс. человек. На 1 июня 2017 года в стране проживало 146,8 млн человек.

Как сообщает «Газета.ру» со ссылкой на данные Росстата, численные потери населения из-за таких естественных причин, как сокращение рождаемости и смертность, были компенсированы за счет прироста мигрантами.

В целом по стране с 1 января по 1 июня число умерших превысило число родившихся в 1,2 раза. Этот показатель примерно равен прошлогоднему: в 2016 году с 1 января по 1 июня умерших было больше, чем родившихся в 1,1 раза.

Число родившихся в России в январе—мае 2017 года снизилось 83,3 тыс. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом число умерших за указанный период сократилось на 13,1 тыс. человек, пишет «RT на русском».

Ранее президент РФ Владимир Путин в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну

Евгений Александров
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