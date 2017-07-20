За первые пять месяцев 2017 года естественная убыль населения составила 111,8 тыс. человек. На 1 июня 2017 года в стране проживало 146,8 млн человек.
Как сообщает «Газета.ру» со ссылкой на данные Росстата, численные потери населения из-за таких естественных причин, как сокращение рождаемости и смертность, были компенсированы за счет прироста мигрантами.
В целом по стране с 1 января по 1 июня число умерших превысило число родившихся в 1,2 раза. Этот показатель примерно равен прошлогоднему: в 2016 году с 1 января по 1 июня умерших было больше, чем родившихся в 1,1 раза.
Число родившихся в России в январе—мае 2017 года снизилось 83,3 тыс. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом число умерших за указанный период сократилось на 13,1 тыс. человек, пишет «RT на русском».
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