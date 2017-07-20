12:01 20 июля 2017 0

Жители соседних домов проводят акции протеста Фото: Антон Казарин

СКР по Свердловской проводит проверку по заявлению жителей домов с улицы Постовского в уральской столицы, протестующих против строительства дома на пятачке их двора. Стало известно, что ранее застройщик попал под суд за попытку продать землю в Сысерти англичанам.

Продолжается борьба жителей домов на улице Постовского против точечной стройки у них во дворе. В случае строительства объекта расстояние между домами составит 10-15 метров. На имя и. о. руководителя СКР по Свердловской области Алексея Невгада поступило письмо, в котором жители соседних домов просят обратить внимание Следственный комитет на нарушения закона, которые сопровождают задуманное скандальное строительство.

Строительство дома планируется в дворе уже существующих строений Фото: 2gis.ru

Прежде всего в заявлении указывают на криминальное прошлое генерального директора группы компаний «СКОН» Алексея Жабреева. В письме напоминают, что в 2012 году Жабреев был осужден Сысертским районным судом по статье «мошенничество в особо крупном размере» — произошла кража шести гекатров земли у государства. Как сообщили «URA.RU» в Управлении Генпрокуратуры в УрФО, Жабреев вместе с подельниками Александром Харитоновым и чиновницей — заместителем начальника Сысертского отдела регионального управления Росреестра Юлией Авдеевой — устроили аферу, по продаже пляжа Сысертского пруда компании «INEXI LIMITED», зарегистрированной в королевстве Великобритания и Северная Ирландия.

«Отдыхающие на городском пляже даже и не подозревали, что делают это на земле, принадлежащей другому государству», — говорит старший помощник прокурора Управления Генпрокуратуры по УрФО Дмитрий Серебренников.

В результате, Харитонов погиб до суда, чиновница Авдеева была приговорена в декабре 2012 года к трем годам колонии общего режима, а Жабреев должен был отсидеть три с половиной года в колонии общего режима. Однако Жабреев был осужден заочно, так как сбежал от суда, был объявлен в федеральный розыск. В августе 2014 года его поймали и посадили. Сейчас он освободился по УДО, судимость его до сих пор не погашена, и занялся строительным бизнесом.

Фото: sysertsky.svd.sudrf.ru

«Просим дать оценку указанным фактам в соответствии с ФЗ № 214, запрещающим генеральным директорам компании-застройщика, привлекающим средства дольщиков, иметь непогашенную судимость по экономическим статьям», — говорится в письме.

Жители домов на Постовского просят обратить внимание СК еще одного представителя застройщика — Николая Медведева, в недавнем прошлом заместителя начальника отдела градостроительного развития Министерства строительства Свердловской области.

Николай Медведев еще недавно работал в министерстве строительства Фото: Е1.ru

«На встрече с жителями домов 17 и 19 Медведев выступал как фактический руководитель застройщика, — сказано в письме. — Застройщик ООО „Постовского 15“ было зарегистрировано в 2105 году. Просим проверить, не имел ли указанный Медведев отношения к процессу выдачи разрешения на строительство для ООО „Постовского 15“. Также отсутствуют сведения о согласии разрешительной комиссии замещать Медведеву должности в коммерческой организации, которую он сам еще недавно контролировал как госчиновник. По нашему мнению усматриваются признаки коррупции».

«Заявление действительно поступило и сейчас по нему ведется проверка», — сообщил «URA.RU» максим Чалков, помощник руководителя СКР по Свердловской области.

Как сообщало ранее «URA.RU», на участке земли, принадлежащей корпорации «Дэнас», президентом которой является скандально известный бизнесмен и политик Александр Рявкин, собрались строить дом-книжку — 25-этажное и 16-этажное строения. Тревогу забили жители домов на Постовского 17 и 19, так как новостройка будет вплотную примыкать к ним. Люди уже устраивали акции протеста и грозились ложиться под строительную технику.