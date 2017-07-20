Две группы дошколят в Челябинске закрыты из-за менингита, один ребенок умер

В министерстве здравоохранения Южного Урала не связывают между собой случаи заболевания детей менингитом в Челябинске, зафиксированные за последнюю неделю. Как заявили в ведомстве на брифинге 20 июля, в четверг, оснований говорить об эпидемии или даже о вспышке опасной болезни нет.
15 июля скончался трехлетний воспитанник детского сада «Чебурашка». Медики утверждают, что болезнь развивалась стремительно. Группа, в которой находился малыш, закрыта на карантин, в дошкольном учреждении — садик находится в Тракторозаводском районе, — провели дезинфекцию. 17 июня стало известно, что заболела четырехлетняя девочка, посещавшая детсад № 157 в Центральном районе. Ее группу также закрыли на карантин. 20 июня сообщили еще об одном случае — заболела девочка из детского садика № 165 в Металлургическом районе. Решение о карантине будет принято после того, как станет точно известен диагноз.
В социальных сетях пишут, что некоторые родители отказываются водить детей в детские сады, где заболели дети. Десять дней назад стало известно о вспышке заболевания в лагере «Олимпиец» Сосновского района, прокуратура проводит расследование. По уточненным данным, в лагере заболело девять детей. Уже озвучены предварительные итоги — ребята заразились до приезда, выпив из одной бутылки воду. Сейчас их здоровье вне опасности.
«Все эти случаи имеют разную природу, — заявила на брифинге представитель областного минздрава Елена Степанидина. — Серозный менингит стал осложнением на фоне других заболеваний. Начался сезон энтеровирусных инфекций».
Медики обращают внимание на то, что погода улучшилась, начались массовые купания в водоемах, в том числе в не предназначенных для отдыха. Жителей области призывают соблюдать правила личной гигиены, а при малейших признаках простуды у детей обращаться к врачу. Оснований говорить о том, что в городе есть признаки вспышки серозного менингита, нет.