В Госдуме объяснили, почему пенсионеры в России так плохо живут

Председатель профильного комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов признал выводы рейтинга о бедственном положении пенсионеров в России верными, назвав главные проблемы пенсионной системе государства.
Нилов подтвердил, что пенсии в России действительно мизерные, из-за чего в рейтинге страна занимает одно из последних мест. По словам парламентария, Дума приняла проект закона, устанавливающего новую формулу поощрения деятельности негосударственных пенсионных фондов. Однако граждане продолжают жаловаться на потерю сбережений при переходе из одного негосударственного фонда в другой, пишет «Газета.ру».
При этом сами фонды пользуются юридической неграмотностью людей, которые не знают, что нужно предупредить за пять лет о переходе, и только в этом случае средства не потеряются.
— Порой за граждан организуют эти переходы, используя коррупционные схемы, и люди теряют свои накопления. А после мы находимся в этом позорном рейтинге, — подытожил Нилов.
Ранее «URA.RU» писало о том, что Россия заняла в рейтинге Global Retirement Index французской финансовой корпорации Natixis 40-е место из 43-х возможных.