Путин поставил задачи по развитию региона, где месяц не было главы

Путин отметил, что в Тверской области есть особые вопросы, требующие дополнительного внимания

Президент России Владимир Путин рассчитывает на активную помощь Тверской области в реализации проекта высокоскоростной магистрали Москва — Санкт-Петербург. Новый врио губернатора Виталий Королев на встрече с главой государства 5 ноября подчеркнул, что уделит особое внимание содействию в строительстве ВСМ. Перспективы создания магистрали, как и в целом будущее области, зависят от того, насколько удастся перезагрузить экономику и остановить отток людей в столицу, объясняют политологи.

«Вы являетесь представителем одного из крупнейших наших федеральных агентств — антимонопольной службы. Она во всех сферах экономики работает, во всех регионах страны. И у вас все получается.

Но я хотел бы предложить вам попробовать свои силы на региональном поприще и возглавить Тверскую область», — сказал Путин.

Врио губернатора Тверской области Виталий Королев пообещал Путину активную помощь в реализации проекта ВСМ

Президент добавил, что регион — один из центральных и важных, при этом «непростой, с вопросами, которые требуют дополнительного внимания и решения». И спросил Королева, готов ли он к этой работе.

«Я к этому готов. Уверен, что оправдаю ваше доверие. Хотел бы сказать, что в качестве главного приоритета, конечно, будет повышение качества жизни людей», — ответил Королев.

В первую очередь нужно будет обеспечить надлежащий контроль и подготовку к зиме, чтобы у людей были свет и тепло в домах, продолжил врио губернатора. Также он пообещал продолжить работу, начатую его предшественниками, по развитию экономического потенциала региона.

«И, конечно же, буду работать над тем, чтобы оказывать помощь в одобренном вами, Владимир Владимирович, проекте высокоскоростной магистрали, которая пройдет через территорию Тверской области», — заявил Королев.

Врио губернатора назначили спустя месяц после того, как предыдущий глава Игорь Руденя ушел на должность полпреда

Путин подчеркнул, что опору в управлении регионом нужно делать на живущих в нем людей. Они знают область, работают там, живут и считают это своей малой родиной, резюмировал глава государства и пожелал новому врио губернатора удачи.

Кресло временно исполняющего обязанности руководителя Тверской области пустовало более месяца. Предыдущего губернатора Игоря Руденю в конце сентября Путин назначил своим полномочным представителем в Северо-Западном федеральном округе.

Нового исполняющего обязанности руководителя региона выбирали из нескольких кандидатов. Еще несколько дней назад на эту должность прочили возглавляющего департамент экономического развития и финансов правительства России Василия Толоко, имеющего связи с регионом, комментирует руководитель политической экспертной группы Константин Калачев. Судя по всему, связи с местными элитами пошли чиновнику не в плюс, полагает политолог.

Виталий Королев — не первый из ФАС, кому доверяют управление регионом, обращает внимание политолог Константин Калачев

«Месячная пауза с назначением врио могла быть связана с тем, что в администрации президента были разные точки зрения по поводу кандидатур. Кроме Королева и Толоко, назывались еще варианты. Регион довольно интересный с точки зрения расположения, но сложный, поэтому, возможно, кто-то и отказывался», — считает эксперт.

Тверская область в советские времена была одним из самых благополучных и перспективных регионов. Но за последние десятилетия превратилась в достаточно депрессивный субъект РФ с серьезными экономическими сложностями и демографическими проблемами, объясняет Калачев.

«Регион был центром сельского хозяйства, промышленного производства, там строились предприятия, развивались города и поселки. А сейчас население сокращается, появляется все больше брошенных деревень.

При этом территория важная, потому что находится между Москвой и Санкт-Петербургом, через нее пройдет ВСМ. Региону явно нужна экономическая перезагрузка и решение вопросов эффективности и качества управления», — уверен собеседник URA.RU.

Путин подчеркнул, что в управлении регионом нужно делать ставку на местные кадры

Виталий Королев — уже не первый выходец из ФАС, которому доверяют руководство регионом, обращает внимание Калачев. В ведомстве работали также Михаил Евраев и Дмитрий Махонин — нынешние губернаторы Ярославской области и Пермского края соответственно.

На должности врио губернаторов в последние годы часто назначают представителей федеральных ведомств и министерств — заместителей министров, департаментов и других госорганов, включая надзорные ведомства, и Кремль продолжает этот тренд, полагает директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников. Также иногда руководителями регионов становятся представители крупных финансово-промышленных групп, берущих на себя ответственность за развитие субъектов.

«Сейчас все чаще идут по первому пути. Потому что в сложных экономических условиях крупные частные компании все реже хотят отвечать еще и за регион», — уточнил политолог.

Экономическое развитие Тверской области осложняет то, что в регионе нет природных ресурсов, которые обеспечивали бы ему стабильные доходы, отметил научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев. При этом область находится между Москвой и Санкт-Петербургом, и люди переезжают туда.