Песков ответил, почему Путин наградил тех, кто создает ядерный щит

Награждение специалистов, работающих над созданием стратегических систем вооружения, проводилось и ранее в закрытом формате. Так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал награждение Владимиром Путиным разработчиков стратегических вооружений «Буревестник» и «Посейдон».

«Это закрытая информация, закрытые указы. Это не вновь созданный прецедент. Такое уже было. Это очень важно. Это важное событие для обеспечения безопасности страны», — заявил Песков, отвечая на вопрос о том, почему глава государства публично наградил создателей ядерного щита страны. Его слова передает корреспондент Кремля.

Ранее Путин заявил, что создание ракеты «Буревестник» и подводного аппарата «Посейдон» имеет историческое значение для всего XXI века. По словам российского лидера, эти разработки будут защищать Россию до конца столетия. Президент лично наградил разработчиков этих систем.

Межконтинентальная крылатая ракета «Буревестник» (9М730) российского производства представляет собой первое в мировой практике вооружение данного класса, которое оснащено ядерной силовой установкой. Публичная демонстрация этого образца вооружения состоялась в 2018 году, когда о нем объявил Владимир Путин. Работы по созданию «Буревестника» были инициированы в начале 2000-х годов в ответ на решение Соединенных Штатов выйти из Договора по противоракетной обороне и развертывание американской глобальной системы противоракетной обороны.