Памфилова озвучила дату досрочных выборов губернатора в Тверской области

Досрочные выборы губернатора Тверской области пройдут в единый день голосования (ЕДГ) в сентябре 2026 года. Об этом сообщила журналистам председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова. Решение о проведении досрочного голосования связано с назначением нового временно исполняющего обязанности главы региона.

«Досрочные выборы главы Тверской области будут назначены на единый день голосования 2026 года», — подчеркнула Памфилова в беседе с РИА Новости. Единый день голосования традиционно проходит во второе воскресенье сентября.