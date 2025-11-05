Памфилова озвучила дату досрочных выборов губернатора в Тверской области
Элла Памфилова подтвердила, что досрочные выборы губернатора Тверской области пройдут в сентябре 2026 года
Фото: Владимир Андреев © URA.RU
Досрочные выборы губернатора Тверской области пройдут в единый день голосования (ЕДГ) в сентябре 2026 года. Об этом сообщила журналистам председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова. Решение о проведении досрочного голосования связано с назначением нового временно исполняющего обязанности главы региона.
«Досрочные выборы главы Тверской области будут назначены на единый день голосования 2026 года», — подчеркнула Памфилова в беседе с РИА Новости. Единый день голосования традиционно проходит во второе воскресенье сентября.
Необходимость досрочных выборов возникла после того, как президент России Владимир Путин 5 ноября подписал указ о назначении врио губернатора Тверской области Виталия Королева. Тот сменил на посту прежнего главу области Игоря Руденю. Причем указ о снятии полномочий последнего Путин подписывал еще в сентябре. В связи с этим регион месяц жил без губернатора вовсе. До своего назначения Королев занимал должность заместителя руководителя Федеральной антимонопольной службы.
