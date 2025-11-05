Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Политика

Памфилова озвучила дату досрочных выборов губернатора в Тверской области

Памфилова: досрочные выборы главы Тверской области пройдут в ЕДГ в 2026 году
05 ноября 2025 в 14:45
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Элла Памфилова подтвердила, что досрочные выборы губернатора Тверской области пройдут в сентябре 2026 года

Элла Памфилова подтвердила, что досрочные выборы губернатора Тверской области пройдут в сентябре 2026 года

Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Досрочные выборы губернатора Тверской области пройдут в единый день голосования (ЕДГ) в сентябре 2026 года. Об этом сообщила журналистам председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова. Решение о проведении досрочного голосования связано с назначением нового временно исполняющего обязанности главы региона.

«Досрочные выборы главы Тверской области будут назначены на единый день голосования 2026 года», — подчеркнула Памфилова в беседе с РИА Новости. Единый день голосования традиционно проходит во второе воскресенье сентября.

Необходимость досрочных выборов возникла после того, как президент России Владимир Путин 5 ноября подписал указ о назначении врио губернатора Тверской области Виталия Королева. Тот сменил на посту прежнего главу области Игоря Руденю. Причем указ о снятии полномочий последнего Путин подписывал еще в сентябре. В связи с этим регион месяц жил без губернатора вовсе.  До своего назначения Королев занимал должность заместителя руководителя Федеральной антимонопольной службы.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал