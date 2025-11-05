В интернете появился фейк о новой компенсационной выплате для всех россиян

Новой компенсационной выплаты на самом деле нет на сайте Социального фонда РФ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В telegram-каналах появилась информация о том, что в России вступил в силу закон о новой компенсационной выплате. Ее размер составляет от 33 до 180 тысяч рублей. Однако это фейк. Подобного закона не было, а ссылки из telegram-каналов, по которым якобы можно получить подробную информацию, могут использоваться мошенниками. Об этом URA.RU стало известно в рамках совместного с «Лапша Медиа» проекта по опровержению недостоверной информации.

«С 3 ноября начнутся компенсационные выплаты от президента России Владимира Путина. Размер зависит от возраста и города <...> Детальную инструкцию по получению выплаты выложили на официальном сайте программы», — сообщается в публикациях. Однако на сайте Социального фонда РФ такой выплаты нет. На официальном портале правовой информации документа о введении новых выплат также нет.

В публикациях есть ссылки, по которым якобы можно получить подробную информацию. Однако на самом деле по ним пользователь попадает в другие telegram-каналы. Никакого «официального сайта программы» нет. Заголовок и тема публикаций может использоваться для заманивания пользователей в telegram-каналы в мошеннических целях.

Продолжение после рекламы