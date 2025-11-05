Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Происшествия

ДТП

Женщина погибла при массовом ДТП в Татарстане

05 ноября 2025 в 14:04
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Водитель автомобиля Mercedes столкнулся с тремя машинами

Водитель автомобиля Mercedes столкнулся с тремя машинами

Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В Альметьевском районе Республики Татарстан произошло ДТП с участием четырех автомобилей. Согласно предварительным данным, 48-летний мужчина, управлявший автомобилем марки Mercedes, на высокой скорости выехал на встречную полосу и столкнулся с машинами «УАЗ», Volkswagen и Chevrolet. В результате этого погибла пассажирка Chevrolet, сообщили журналисты. 

«В результате 46-летняя пассажирка автомобиля Chevrolet скончалась на месте. Обстоятельства произошедшего выяснятся», — передает местное издание «Наш Черемшан». В настоящее время на месте ДТП ведут работу сотрудники Госавтоинспекции.

Ранее вблизи торгового центра «Дабл Парк» в Кемерове произошла авария с участием Mercedes C 230 и спортивного хэтчбека Hyundai Veloster. У обеих машин оказалась разрушена передняя часть кузова. Кроме того, водитель Hyundai совершил наезд на опору светофора, передает VSE42.RU

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал