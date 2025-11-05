Женщина погибла при массовом ДТП в Татарстане
Водитель автомобиля Mercedes столкнулся с тремя машинами
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
В Альметьевском районе Республики Татарстан произошло ДТП с участием четырех автомобилей. Согласно предварительным данным, 48-летний мужчина, управлявший автомобилем марки Mercedes, на высокой скорости выехал на встречную полосу и столкнулся с машинами «УАЗ», Volkswagen и Chevrolet. В результате этого погибла пассажирка Chevrolet, сообщили журналисты.
«В результате 46-летняя пассажирка автомобиля Chevrolet скончалась на месте. Обстоятельства произошедшего выяснятся», — передает местное издание «Наш Черемшан». В настоящее время на месте ДТП ведут работу сотрудники Госавтоинспекции.
Ранее вблизи торгового центра «Дабл Парк» в Кемерове произошла авария с участием Mercedes C 230 и спортивного хэтчбека Hyundai Veloster. У обеих машин оказалась разрушена передняя часть кузова. Кроме того, водитель Hyundai совершил наезд на опору светофора, передает VSE42.RU.
