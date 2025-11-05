ВС РФ не дали ВСУ шансов вырваться из окружения в Красноармейске

Солдаты РФ не дают ВСУ выйти из окружения в Красноармейске Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Российские военные не допустили прорыва украинских сил из плотного окружения в районе Красноармейска (Покровска) в ДНР. За сутки бойцы РФ отразили до 12 вражеских атак. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Не допустили прорыва противника из кольца окружения. За сутки отражены 12 контратак противника в северном и северо-западном направлениях от Красноармейска», — отметили в оборонном ведомстве. Сообщение размещено в telegram-канале ведомства.