ВС РФ не дали ВСУ шансов вырваться из окружения в Красноармейске
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
Российские военные не допустили прорыва украинских сил из плотного окружения в районе Красноармейска (Покровска) в ДНР. За сутки бойцы РФ отразили до 12 вражеских атак. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Не допустили прорыва противника из кольца окружения. За сутки отражены 12 контратак противника в северном и северо-западном направлениях от Красноармейска», — отметили в оборонном ведомстве. Сообщение размещено в telegram-канале ведомства.
ВС РФ продолжают бои с украинскими солдатами в микрорайоне Пригородный и восточной части Центрального района Красноармейска. Бойцы РФ продолжают наступление на данном участке фронта. Российские солдаты также продолжают вести активные бои в районе Купянска. В Минобороны РФ отмечали, что в связи с успехом военных РФ президент Украины Владимир Зеленский стал «терять связь с реальностью».
Материал из сюжета:Спецоперация РФ на Украине
