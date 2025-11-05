После победы Мамдани Нью-Йорк заполонила символика с буквой Z

Мамдани пообещал жителям Нью-Йорка резко повысить налоги для богатых Фото: Сергей Русанов

На фоне победы на выборах мэра Нью-Йорка демократа Зохрана Мамдани в соцсетях начали распространяться фотографии с предвыборной символикой, на которых изображена буква «Z». Таким образом, в ней обыгрывается первая буква имени политика. Об этом сообщили российские telegram-каналы.

«После победы мэра-социалиста [Зохрана Мамдани], [это] самый популярный мерч/символ Нью-Йорка», — сказано в сообщении telegram-канала МИГ России. К посту также прикреплены фотографии, на которых изображена буква Z, внутри которой содержится надпись «Zohran for New York city», тем самым в одежде и плакатах обыгрывается первая буква имени нового мэра американского города.

На избрание политика отреагировали и местные СМИ. Издание New York Post опубликовало обложку сегодняшнего выпуска, на которой представлен Мамдани, изображенный с серпом и молотом в руках. Иллюстрация сопровождается заголовком, стилизованным под классическую спортивную команду «На старт, внимание, марш!» — «On your marks, get set, go!». Однако редакция газеты также решила обыграть фамилию основателя коммунистической идеологии Карла Маркса и имя самого Зохрана Мамдани, создав каламбур: «On your Marx, get set, Zo!».

В свою очередь на ситуацию уже без тени иронии отреагировал глава Белого дома Дональд Трамп. Он на своей платформе Truth Social заявил о возможном значительном сокращении федерального финансирования Нью-Йорка. Такое решение он назвал возможным в случае победы Мамдани. Помимо этого, президент высказал мнение, что при руководстве Мамдани у американского мегаполиса отсутствуют перспективы на дальнейшее существование.