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Главные новости Тюменской области
16:06  20 июля 2017 0

Тюменский экс-активист ОНФ получил полгода колонии из-за сертификатов в спа-салон

Лошкин Алексей. Интервью. Челябинск. , молоток, суд
Суд добавил срок Александру МалецкомуФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Бывшему члену регионального штаба тюменских «фронтовиков» 34-летнему Александру Малецкому добавили срок заключения. Экс-активиста ОНФ признали виновным в даче взятки должностному лицу через посредника и осудили на шесть месяцев колонии.

Александра Малецкого, который уже сидел в СИЗО по обвинению в мошенничестве, обвинили в даче взятки инспектору следственного изолятора. Взятка представляла собой два сертификата, по которым можно было отдохнуть на 20 тысяч рублей в мужском спа-салоне. Таким образом, экс-общественник хотел отблагодарить инспектора за помощь в получении со склада литературы и периодики, которую ему присылали по почте. Однако сотрудник СИЗО предпочел сообщить обо всем в правоохранительные органы.

До вынесения приговора Малецкому оставалось отбыть два года, восемь месяцев и 18 дней. После присоединения нового срока по решению судьи Малецкий проведет в колонии три года, а сертификаты в спа-салон будут уничтожены.

Как уже писало «URA.RU», по первому уголовному делу Александра Малецкого осудили на три года шесть месяцев лишения свободы за мошенничество особо крупном размере. В 2009 году он помог похитить из областного бюджета под видом возмещения НДС более 1,8 миллиона рублей. За свои услуги Малецкий получил 180 тысяч рублей. По этому делу также осудили семь человек. В ходе следствия, которое продолжалось 62 месяца, в счет возмещения ущерба было внесено свыше 6,8 миллионов рублей, а затем суд удовлетворил иск прокуратуры и взыскал с обвиняемых еще 41 с лишним миллион рублей.

Анна Гринь
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© Служба новостей «URA.Ru»
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