17:51 20 июля 2017 0

Идеолог Натальи Комаровой Елена Шумакова собралась в декретный отпуск Фото: Пресс-центр правительства ХМАО-Югры

Начальник департамента общественных и внешних связей Югры Елена Шумакова нашла способ сохранить свое влияние в правительстве, несмотря на уход в декретный отпуск. Проблема была решена созданием нового подразделения в структуре департамента, для курирования которого понадобится первый заместитель. После ухода Шумаковой этот человек получит статус врио руководителя. Об этом в четверг, 20 июля, «URA.RU» сообщил источник в «Белом доме».

Речь идет о создании нового подразделения депсвязей, которое займется «маркетингом» (инвестиционным, рыночным, туристическим) и «брендингом» региона. По версии собеседника, первого заместителя Шумакова выберет единолично, легитимизировав назначение с помощью конкурса при участии аффилированных с правительством общественников. С помощью своего протеже бессменный пресс-секретарь Натальи Комаровой (работает с губернатором еще с госдумовского периода) сможет удаленно контролировать работу доверенного ей ведомства.

Имя чиновника, который получит новую ставку, инсайдер назвать отказался.

Источник «URA.RU» считает, что гамбит, разыгрываемый Шумаковой, говорит об изменении планов вице-губернатора Алексея Шипилова. Он планировал получить прямой контроль над департаментом общественных связей, назначив на должность заместителя Шумаковой своего советника по работе со СМИ Галину Липатову. Кресло замдиректора ведомства сейчас занимает Вера Царева, переходящая в центр «Открытый регион». В новой конфигурации Липатовой достанется роль человека, ответственного за работу со СМИ. Ключевые полномочия получит первый заместитель.

По мнению инсайдера «URA.RU» в ближнем окружении губернатора Югры, создание новой структуры никак не связано с попыткой Шумаковой сохранить свои позиции перед уходом в декрет. «Елена Витальевна и так прекрасно сохраняет свои позиции. А укрепляться в нашей системе можно только за счет одного — качественной работы», — утверждает источник.

Как рассказала «URA.RU» сама Елена Шумакова, решение в создании нового подразделения поддержано губернатором, членами правительства, и в ближайшее время будет оформлено соответствующими нормативно-правовыми актами. «Это дополнительные инструменты, которые будут задействованы для реализации нашей главной, стратегической цели: Югра — лучшее место для жизни. Нашему региону предстоит стать одним из первопроходцев по внедрению территориального маркетинга на уровне государственного управления», — комментирует Елена Шумакова.

Помимо руководителя с полномочиями первого зама в штате нового подразделения появится еще три специалиста, говорит собеседница агентства, добавляя, что дополнительных бюджетных средств для реализации данных проектов пока тратить не планируется.