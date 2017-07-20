Миасский предприниматель Андрей Юдин, которому инкриминируется мошенничество в составе преступной группы, отпущен из ИВС под домашний арест. Такое решение, как сообщил URA.RU» адвокат Константин Акулич, вынес Тракторозаводский районный суд Челябинска 20 июля, в четверг. Заседание суда сделали закрытым для прессы.
По словам адвоката, Андрея Юдина увезли из Миасса на допрос в Челябинск утром 18 июля. Адвокат смог найти его в ИВС только на следующий день. Юдину предъявили обвинение по, ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в составе группы). По такому же делу проходит близкая подруга мэра Миасса Геннадия Васькова, экс-директор МУП «Архитектурно-планировочный центр» Татьяна Иванникова. Ее подозревают в махинациях с землями в Черновском. Без торгов в частные руки ушли более десятка участков, которые потом были записаны на родных Иванниковой и предпринимателя Владимира Мурашкина.
Следователи также проверяют сделку по земельным участкам в Сыростане, совершенную в ноябре и декабре 2015 года, после смены власти в городе, когда главой стал Геннадий Васьков. Обыски по этому делу прошли в мэрии, на месте работы бывшего сотрудника земельного комитета миасской администрации Дениса Перевалова, он сейчас трудится в одной из коммерческих структур, которой руководит экс-глава администрации Станислав Третьяков.
Ранее прошли обыски в кабинете и дома у мэра Геннадия Васькова. Расследование уголовного дела в отношении должностных лиц мэрии Миасса находится на личном контроле у руководителя СК РФ по региону. Преступление было выявлено оперативниками УФСБ по региону.