Россияне расценили введение курортного сбора как повод не ездить отдыхать на море. Эксперты из Ассоциации туроператоров России поддержали народное недовольство.
«Госдума приняла закон о курортном сборе. Это потому что [нечего] отдыхать, работать надо. Ипотеку взять под 400%, сдохнуть в 26. Отдыхать они собрались. На море». Такая запись появилась на стене одного из городских сообществ Кургана ВКонтакте после того, как в российском парламенте приняли соответствующий закон.
Подписчики группы паблика моментально отреагировали на запись, так как тема стала актуальной для многих жителей разных регионов России:
— Нас принуждают отдыхать за границей, интересно кому в голову пришла эта идея, владельцу туристических бюро? — пишет Ирина Бырко.
— Мне интересна процедура взимания этого налога! Я вот может в командировку еду в этот Крым! — задалась вопросом Оксана Артюхова.
Оригинальный выход из ситуации предложил Михаил Сидоров: «У меня есть предложение. Поменять строчки в квиточках на зарплаты населению. Подоходный сделать 87%, на руки выдавать оставшиеся 13%. Хватит? Или все равно сборы будут, господа законотворцы?».
На принятие закона отреагировали и пользователи сервиса микроблогов твиттера.
Паша Пахоменко: «Крым был украинским и русские ездили туда бесплатно. А теперь он русский и они будут ездить туда оплачивая „курортный сбор“».
Вождь: «Курортный сбор в Краснодарском крае? Ну, в Турцию, так в Турцию».
Ситуацию с принятием закона прокомментировала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе, заявившая, что «Представители бизнес-сообщества были против курортного сбора, так как в других странах он вводится, когда туристов очень много. В России же получилось наоборот, и надо думать над тем, как наращивать поток туристов, а не ограничивать его», — приводит слова Ломидзе «Национальная служба новостей».