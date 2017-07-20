{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 59,08
Динамика за 2 недели
Евро 68,00
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
21 июля 2017
20 июля 2017
Главные новости Москвы
22:56  20 июля 2017 2

«Нечего отдыхать, ипотеку взять под 400%, сдохнуть в 26». Пользователи Сети раскритиковали курортный сбор

Пресс-тур по Синегорью Челябинск, родник, семейный курорт утес
Отдых на юге России будет доступен не всемФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Россияне расценили введение курортного сбора как повод не ездить отдыхать на море. Эксперты из Ассоциации туроператоров России поддержали народное недовольство.

«Госдума приняла закон о курортном сборе. Это потому что [нечего] отдыхать, работать надо. Ипотеку взять под 400%, сдохнуть в 26. Отдыхать они собрались. На море». Такая запись появилась на стене одного из городских сообществ Кургана ВКонтакте после того, как в российском парламенте приняли соответствующий закон.

Подписчики группы паблика моментально отреагировали на запись, так как тема стала актуальной для многих жителей разных регионов России:

— Нас принуждают отдыхать за границей, интересно кому в голову пришла эта идея, владельцу туристических бюро? — пишет Ирина Бырко.

— Мне интересна процедура взимания этого налога! Я вот может в командировку еду в этот Крым! — задалась вопросом Оксана Артюхова.

Оригинальный выход из ситуации предложил Михаил Сидоров: «У меня есть предложение. Поменять строчки в квиточках на зарплаты населению. Подоходный сделать 87%, на руки выдавать оставшиеся 13%. Хватит? Или все равно сборы будут, господа законотворцы?».

На принятие закона отреагировали и пользователи сервиса микроблогов твиттера.

Паша Пахоменко: «Крым был украинским и русские ездили туда бесплатно. А теперь он русский и они будут ездить туда оплачивая „курортный сбор“».

Вождь: «Курортный сбор в Краснодарском крае? Ну, в Турцию, так в Турцию».

Ситуацию с принятием закона прокомментировала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе, заявившая, что «Представители бизнес-сообщества были против курортного сбора, так как в других странах он вводится, когда туристов очень много. В России же получилось наоборот, и надо думать над тем, как наращивать поток туристов, а не ограничивать его», — приводит слова Ломидзе «Национальная служба новостей».

Лев Истомин
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Комментарии ({{item_print.comments_count}})
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров