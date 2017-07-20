В Сети бурно обсуждают видео, где прохожая на Арбате поцеловала Путина. ВИДЕО

Пользователи интернета в комментариях к видео, где прохожая целует Путина, завидуют женщине.
Женщина обняла и поцеловала президента РФ Владимира Путина в щёку, сегодня когда он прогуливался в центре Москвы. Случай произошел на Старом Арбате. Президент, прогуливаясь по улице, остановился поговорить с туристами. В конце беседы одна из женщин обняла и поцеловала президента в щеку.
Видео вызвало много откликов: «Повезло тетке», «Да и ни одна бы не отказалась побыть на месте этой дамы», — завидуют пользователи.