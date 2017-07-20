Трансляция в режиме онлайн с камер Международной космической станции (МКС) снова оказалась в центре внимания как профессиональных уфологов, так и рядовых зрителей. Ролик, сделанный на основании записи с камеры станции был опубликован в сети YouTube и сразу стал набирать просмотры.
Впрочем, как сообщает «Федеральное агентство новостей», скептики убеждены, что на видео вовсе не корабль пришельцев, а отражение света самой МКС. Сторонники теории существования внеземного разума напротив, уверяют: таинственный оранжевый объект — НЛО.
Ранее камеры орбитальной станции уже не раз вызывали подобную реакцию. Так, в начале июля также была опубликована запись, на которой корабли пришельцев якобы покидали Землю.