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21 июля 2017
20 июля 2017
Главные новости Москвы
05:40  21 июля 2017 0

Лайнер «Люфтганзы» экстренно посадили из-за поломавшейся кофеварки

Клипарт. Вывески. Пермь, авиа, люфтганза, авиаперевозчики
Самолет германской авиакомпании летел в Саудовскую АравиюФото: Алексей Глазырин © URA.RU

Авиалайнер А-330 немецкой авиакомпании Lufthansa, выполнявший рейс из Мюнхена в столицу Саудовской Аравии Эр-Рияд, совершил экстренную посадку на Кипре. Причиной авиаинцидента стала сломавшаяся кофемашина.

Как сообщает Nation News, на борту лайнера находилось 186 пассажиров.

Экипаж запросил посадку в ближайшем аэропорту после того, как в салоне и кабине пилотов распространился запах гари. При этом бортовые приборы показывали, что все системы лайнера работают в штатном режиме. Тем не менее, командир воздушного судна решил не рисковать.

Ужа на земле было установлено, что виновницей задымления стала кофемашина, пишет «Экономика сегодня».

Евгений Александров
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