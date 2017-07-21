Авиалайнер А-330 немецкой авиакомпании Lufthansa, выполнявший рейс из Мюнхена в столицу Саудовской Аравии Эр-Рияд, совершил экстренную посадку на Кипре. Причиной авиаинцидента стала сломавшаяся кофемашина.
Как сообщает Nation News, на борту лайнера находилось 186 пассажиров.
Экипаж запросил посадку в ближайшем аэропорту после того, как в салоне и кабине пилотов распространился запах гари. При этом бортовые приборы показывали, что все системы лайнера работают в штатном режиме. Тем не менее, командир воздушного судна решил не рисковать.
Ужа на земле было установлено, что виновницей задымления стала кофемашина, пишет «Экономика сегодня».