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21 июля 2017
20 июля 2017
Главные новости Москвы
06:19  21 июля 2017 0

В России снова упростят возмещение по ОСАГО

Клипарт. Магнитогорск, страховка, осаго, деньги
Очередное нововведение Центробанка может усложнить жизнь страховщиковФото: Илья Московец © URA.RU

Уже осенью этого года Банк России намерен ввести указание, которое существенно облегчит жизнь автовладельцев. Главным станет то, что будет снято ограничение на число автомобилей — участников ДТП при прямом возмещении ущерба.

Как сообщает газета «Известия», если в ДТП пострадало более двух транспортных средств, владелец все равно сможет обращаться в страховую компанию. Сейчас это невозможно: обращаться к страховщику можно только если число автомашин — участников не превышает две единицы.

По мнению экспертов издания, нововведение регулятора может заметно усложнить жизнь страховым компаниям, что в свою очередь станет подоплекой к либерализации тарифов на ОСАГО, которая обязательно повлечет за собой скачок цен на полисы.

Евгений Александров
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© Служба новостей «URA.Ru»
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