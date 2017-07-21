Уже осенью этого года Банк России намерен ввести указание, которое существенно облегчит жизнь автовладельцев. Главным станет то, что будет снято ограничение на число автомобилей — участников ДТП при прямом возмещении ущерба.
Как сообщает газета «Известия», если в ДТП пострадало более двух транспортных средств, владелец все равно сможет обращаться в страховую компанию. Сейчас это невозможно: обращаться к страховщику можно только если число автомашин — участников не превышает две единицы.
По мнению экспертов издания, нововведение регулятора может заметно усложнить жизнь страховым компаниям, что в свою очередь станет подоплекой к либерализации тарифов на ОСАГО, которая обязательно повлечет за собой скачок цен на полисы.