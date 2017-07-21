Трамп передал Путину загадочное послание с помощью жестов. ВИДЕО

08:12 21 июля 2017 0

Первая встреча лидеров США и России состоялась в рамках саммита в Гамбурге Фото: Официальный сайт президента РФ

Видео с загадочными жестами лидера США Дональда Трампа в адрес российского президента Владимира Путина появилось в Сети. Запись была сделана во время ужина на саммите G20 в Гамбурге, ее опубликовал американский телеканал MSNBC.

На кадрах видно, как Трамп общается жестами с Путиным. Он сначала указывает пальцем на своего собеседника., а потом на себя, после чего поднимает сжатую в кулак руку.

Журналисты американского телеканала считают, что таким образом хозяин Белого дома хотел показать российскому лидеру, что «ты и я, мы вместе», сообщает «Федеральное агентство новостей». При этом на кадрах видно, что Владимир Путин кивает в ответ Трампу.

Первая встреча лидеров США и России состоялась в рамках саммита в Гамбурге. Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил журналистам о существовании шанса еще одной встречи президентов России и США, писала «Национальная служба новостей». По его словам, пока никаких временных рамок для новой встречи не обозначено, поэтому «каких-либо прикидок или инициатив пока нет».