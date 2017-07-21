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21 июля 2017
20 июля 2017
Главные новости Москвы
08:34  21 июля 2017 0

Роскосмос утопил грузовой корабль «Прогресс» на кладбище в Тихом океане

Роскосмос, космос, пуск ракеты, космодром
Все, что осталось от грузового корабля, утопили в океанеФото: Роскосмос

Космический грузовой корабль «Прогресс МС-05» после отстыковки от МКС вывели с орбиты, а затем затопили в Тихом океане.

До земли долетела только часть корабля, которая не смогла сгореть в атмосфере. Фрагменты упали в несудоходном районе океана, в месте, которое называют кладбищем космических кораблей, передает информагентство Nation News, ссылаясь на данные Центра управления полетами Роскосмоса. «Прогресс МС-05» 21 июля завершил свой полет», — говорится в сообщении.

Грузовой космический корабль был запущен в космос 22 февраля — зимой он доставил груз на Международную космическую станцию, напоминает «Федеральное агентство новостей».

Для легендарной ракеты-носителя «Союз-У», которая выводила на орбиту грузовой корабль «Прогресс МС-05», этот полет стал последним.

Нина Калинина
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© Служба новостей «URA.Ru»
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