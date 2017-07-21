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Главные новости Югры
13:00  21 июля 2017 0

Югорские подростки устроили флеш-моб к прямой линии Путина из-за ликвидации Фонда поколений

12 ежегодная итоговая пресс-конференция Путина В.В. Москва, улыбка и внимание, путин владимир
Дети из ХМАО спрашивают Путина про Фонд поколенийФото: Владимир Андреев © URA.RU

В ХМАО родители упрашивают подростков обратиться к Владимиру Путину во время «Недетского разговора» президента России с детьми. Югорчане активно распространяют эту информацию в соцсетях.

В призыве говорится, что родители детей, родившихся в ХМАО после 2000-го года, должны подготовить подростков к «Недетскому разговору». «У ваших детей есть возможность обратиться к нашему президенту с вопросом несправедливого решения власти округа по распоряжению средствами этого Фонда Поколений. Пусть президент вмешается в такое несправедливое решение», — говорится в обращении, распространяемому в социальных сетях. Югорским родителям предлагается задать вопрос о Фонде поколений через группу телеканала НТВ в соцсети.

«Недетский разговор» с Владимиром Путиным состоится в пятницу, 21 июля. Вопросы президенту России смогут задать школьники, находящиеся в образовательном центре «Сириус» (Сочи). Будут также зачитываться обращения из паблика НТВ. На прямой линии с главой государства в июне школьник из Нефтеюганска Данил Прилепа рассказал Путину про нарушения в региональном управлении МВД. После вопроса югорского подростка в Кремле приняли решение направить в округ ревизоров из контрольного управления президента России.

Статья по теме
Широкий жест Филипенко аукнулся экс-губернатору через 17 лет

Как ранее подробно сообщало «URA.RU», в правительстве Югры принято решение о ликвидации Фонда поколений. Этот пиар-проект администрации экс-губернатора ХМАО Александра Филипенко обещал выплаты родившимся в округе детям по достижению ими 18 лет. В регионе было принято считать, что подростки могут получить до 2 миллионов рублей — в правительстве впоследствии заявили, что согласно их расчетам, дети 2001-го года рождения получили бы порядка полутора тысяч рублей.

В округе принято решение сделать самую масштабную в истории единовременную выплату — по 5 тысяч получат родившиеся в ХМАО после 1 января 1993-го года и проживающие здесь по сей день. На эти деньги смогут рассчитывать порядка полумиллиона югорских семей. Это также официально декларируется, как своеобразная замена выплатам из Фонда поколений.

Антон Степыгин
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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