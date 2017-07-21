Российским туристам в Турции и Греции грозит опасность

Граждан России призывают быть бдительнее во время отдыха на курортах Турции и Греции. С соответствующим заявлением выступил Ростуризм в связи с произошедшим землетрясением в Эгейском море.
Согласно сообщению, размешенному на сайте ведомства, россиян просят «сохранять спокойствие, следовать указаниям властей и внимательно относится к их рекомендациям относительно соблюдения мер безопасности».
По данным Ситуационно-кризисного центра МИД РФ, среди погибших и пострадавших российских граждан нет, уточняет портал «Утро.ру».
Мощное землетрясение произошло у берегов Турции и Греции. Его эпицентр находился в 10 километрах от турецкого города Бодрум и в 16 километрах от греческого острова Кос, напоминает «Федеральное агентство новостей». Именно на них пришелся основной удар стихии. В результате подземных толчков пострадали порядка 200 человек.