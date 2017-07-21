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21 июля 2017
Главные новости Москвы
12:51  21 июля 2017 0

Российским туристам в Турции и Греции грозит опасность

Ирина Шейк, Михаил Галустян, Турция, море, турция, флаг турции, достопримечательности турции, анталья
Россиян, отдыхающих в Турции, попросили быть бдительнымиФото: depositphotos.com

Граждан России призывают быть бдительнее во время отдыха на курортах Турции и Греции. С соответствующим заявлением выступил Ростуризм в связи с произошедшим землетрясением в Эгейском море.

Согласно сообщению, размешенному на сайте ведомства, россиян просят «сохранять спокойствие, следовать указаниям властей и внимательно относится к их рекомендациям относительно соблюдения мер безопасности».

По данным Ситуационно-кризисного центра МИД РФ, среди погибших и пострадавших российских граждан нет, уточняет портал «Утро.ру».

Мощное землетрясение произошло у берегов Турции и Греции. Его эпицентр находился в 10 километрах от турецкого города Бодрум и в 16 километрах от греческого острова Кос, напоминает «Федеральное агентство новостей». Именно на них пришелся основной удар стихии. В результате подземных толчков пострадали порядка 200 человек.

Феликс Сорокин
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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