После помолвки Лопырева сбежала от Баскова в Испанию. ФОТО

После того как было объявлено о дате свадьбы модели Виктории Лопыревой и «золотого голоса» России Николая Баскова, пара вновь нигде не появляется вместе. Более того, их пути разошлись: Виктория с подругой отдыхает в Испании, а Басков отправился зарабатывать деньги.
В Instagram Виктория Лопырева выложила несколько фотографий, на которых позирует в купальнике на фоне моря. «Рада вернуться к солнышку», — написала Лопырева, ни словом не обмолвившись о своей будущей свадьбе.
У Николая Баскова в Instagram выложено одно из последних фото в самолете. «И снова в путь», — коротко написал певец.
«Да пиарятся они. Какая свадьба, я вас умоляю?. Все врут. Ничего они не женятся. Не будет свадьбы. Вы посмотрите, где Вика, а где Коля. Они просто пиарятся», — пишут недоверчивые подписчики в соцсетях звезд.
Другие предполагают, что шутки с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, который объявил о помолвке Баскова и Лопыревой, а также решил выступить свидетелем на их свадьбе в Грозном, не пройдут. «Перед лидером Чечни в Грозном так не шутят… Так что я вполне верю, что все серьезно. Николай за годы, конечно, изменился в плане духовных ценностей. Но надеюсь, что не до такой степени, чтобы спутницу жизни по подписчикам в Инстаграме выбирать. Единственное, соглашусь, что Лопырева как личность более интересная и сильная, на мой взгляд, в отличие от Софи. Вика веселая, значит свадьба будет!».
На днях Рамзан Кадыров опубликовал в Instagram видео с помолвки Лопыревой и Баскова. «Совсем скоро! В городе Грозном! Свадьба столетия! Заинтриговал вас? Итак, пятого октября, в День города Грозного в столице Чеченской Республики произойдет грандиозное событие! Народный артист Российской Федерации, „золотой голос“ нашей страны Николай Басков и очаровательная телеведущая, „Мисс Россия — 2003“, посол чемпионата мира по футболу 2018 года Виктория Лопырева сыграют свадьбу», — огорошил подписчиков политик. Его слова приводит портал «Дни.ру».