Законопроект, согласно которому склонение детей к самоубийству приравнивается к убийству, принят Госдумой РФ в третьем чтении.
Согласно документу, если в результате действий преступников погибло двое и более детей, наказание может составить до 15 лет лишения свободы. Если жертва одна, срок снижается до 12 лет, передает «Федеральное агентство новостей».
420 депутатов поддержали данную инициативу. Авторы закона считают, что новая мера усилит борьбу с «группами смерти» в социальных сетях.
Ранее «URA.RU» разбиралось, почему организатор «групп смерти» в соцсети Филипп «Лис» Будейкин получил «курорт» в колонии-поселении. Он был задержан в ноябре 2016 года в Солнечногорске Московской области. В уголовном деле говорилось, что Будейкин несколько лет назад создал группу «ВКонтакте», в которой публиковал контент, привлекавший подростков и молодежь — фотографии и видеоролики, в которых были сняты смерти людей и животных.