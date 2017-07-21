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21 июля 2017
15:47  21 июля 2017 0

На Москву идет шторм с грозой. МЧС сделало экстренное предупреждение

Молния над городом. Курган, молния, гроза
Порывы ветра при грозе будут достигать 17 м/cФото: Игорь Меркулов © URA.RU
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В Москве МЧС объявило срочное предупреждение в связи с ухудшением погоды. Сегодня, 21 июля, столицу накроет сильный дождь. Порывы ветра будут достигать 17 метров в секунду.

«В ближайшие часы днём и вечером 21 июля в г. Москве местами ожидается сильный дождь, гроза, при грозе усиление ветра 12 — 17 метров в секунду», — цитирует RT сообщение ведомства.

В начале июля из-за непогоды в Москве погибли два человека, 16 получили травмы и еще трое были госпитализированы в Подмосковье. Тогда ветер повалил 1100 деревьев. В Московской области энергоснабжение пропало в 79 населенных пунктах (1400 жилых домов), напоминает «Русская планета».

Семен Гринберг
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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