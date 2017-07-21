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21 июля 2017
21:01  21 июля 2017 0

Дедушка написал шпаргалку со смайликами, чтобы заигрывать с дамами в Сети. ФОТО

Мужчина любит играть в онлайн-покер и общаться с партнершами в СетиФото: Pixabay

Жительница США поделилась в Сети забавной выходкой своего дедушки, который сделал таблицу с эмодзи, чтобы правильно ставить «смайлики» во время интернет-переписок. Мужчина активно общается с напарницами по онлайн-покеру, и шпаргалка в традиционном бумажном варианте помогает ему правильно показывать свои эмоции.

Необычная памятка приклеена к монитору 78-летнего дедушки. Слева располагаются символы из скобочек и двоеточий, а справа эмодзи, в которые они превращаются в мессенджере, пишет Medialeaks.ru.

Некоторые лица будут понятны только создателю «документа»
Фото: Соцсети

Внучка рассказала, что ее дед довольно современный, хотя и не торопится это признавать. Однажды она поставила ему хип-хоп трек Area Codes исполнителя Ludacris. Мужчина сказал, что эта музыка ему не нравится, однако позже девушка слышала, как старичок насвистывает мелодию, когда его никто не видит.

Кстати, в песне поется о девушках, живущих в разных городах Америки. Так и у дедушки: в разных регионах страны живут его партнерши по игре.

Семен Гринберг
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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