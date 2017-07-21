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21 июля 2017
22:18  21 июля 2017 1

Путин объяснил детям, где заканчивается свобода в Интернете

Интернет. Екатеринбург, сеть, компьютер, хакер, взлом, атака, программирование, киберпиратство, хакерство, киберпреступность, матрица
Преступники должны быть наказаны, где бы они не находились, считает президентФото: Анна Майорова © URA.RU

В ходе «Недетского разговора» в сочинском образовательном центре «Сириус» президент России Владимир Путин рассказал, что в стране нет цензуры, но интернет должен регулироваться теми же законами, что действуют в обычной жизни.

Российский лидер, отвечая на один из вопросов, сказал, что есть явления и действия, которые необходимо блокировать даже на такой, казалось бы, свободной площадке, как Интернет, сообщает «Национальная служба новостей».

«Скажем, распространение наркотиков, пропаганда терроризма, так называемые группы смерти — подталкивание молодых людей к суициду и так далее. Это что, мы должны предоставить право всем безнаказанно заниматься этой деструктивной, по сути, преступной деятельностью? Нет, конечно», — подчеркнул президент.

Сегодня, 21 июля, российский лидер встретился с детьми в центре «Сириус» в Сочи. Более 800 детей из 66 регионов страны собрались в образовательном центре, чтобы задать вопрос президенту. Прямая трансляция встречи проходила на телеканале НТВ с 16 часов московского времени, напоминает агентство Nation News.

В ходе беседы Путин раскрыл свой псевдоним разведчика, рассказал о самом ценном в жизни и сделал заявление о своем преемнике.

Семен Гринберг
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