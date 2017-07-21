Путин объяснил детям, где заканчивается свобода в Интернете

В ходе «Недетского разговора» в сочинском образовательном центре «Сириус» президент России Владимир Путин рассказал, что в стране нет цензуры, но интернет должен регулироваться теми же законами, что действуют в обычной жизни.
Российский лидер, отвечая на один из вопросов, сказал, что есть явления и действия, которые необходимо блокировать даже на такой, казалось бы, свободной площадке, как Интернет, сообщает «Национальная служба новостей».
«Скажем, распространение наркотиков, пропаганда терроризма, так называемые группы смерти — подталкивание молодых людей к суициду и так далее. Это что, мы должны предоставить право всем безнаказанно заниматься этой деструктивной, по сути, преступной деятельностью? Нет, конечно», — подчеркнул президент.
Сегодня, 21 июля, российский лидер встретился с детьми в центре «Сириус» в Сочи. Более 800 детей из 66 регионов страны собрались в образовательном центре, чтобы задать вопрос президенту. Прямая трансляция встречи проходила на телеканале НТВ с 16 часов московского времени, напоминает агентство Nation News.
В ходе беседы Путин раскрыл свой псевдоним разведчика, рассказал о самом ценном в жизни и сделал заявление о своем преемнике.