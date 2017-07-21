22:43 21 июля 2017 0

Трамп уговаривал Спайсера остаться, но тот пошел на принцип Фото: depositphotos.com © URA.RU

Пресс-секретарь президента США Шон Спайсер покинул пост из-за разногласий c Дональдом Трампом, передает агентство Nation News.

Спайсер был не согласен с назначением финансиста Энтони Скарамуччи на должность директора Белого Дома по коммуникациям. Издание сообщает, что Трамп просил Спайсера остаться, но тот отказался, посчитав назначение Скарамуччи «большой ошибкой».

Ранее «URA.RU» сообщало о том, что во время саммита G-20 в Гамбурге, во время официального обеда участников, хозяин Белого дома США показал Путину тайный жест, который наблюдатели расценили, как сообщение о союзничестве.