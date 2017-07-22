Фигуристка из Екатеринбурга пригласила Путина встать на лед

00:10 22 июля 2017 0

Анна Нигашева смело рассказала президенту о своих проблемах и желаниях Фото: скрин YouTube

В ходе «Недетского разговора» в образовательном центре «Сириус» в Сочи российский лидер Владимир Путин ответил на вопрос Анны Нигашевой, фигуристки из Екатеринбурга, которая спросила президента о том, почему их команду «Юность» — чемпионов мира по синхронному фигурному катанию среди юниоров — до сих пор не показывают центральные телеканалы. Путин ответил, что задача обязательно решится, но Анна решилась на еще одну просьбу.

«Наша команда является 15-кратными победителями первенства России. В этом году в марте в Канаде мы стали чемпионами мира среди юниоров», — начала Нигашева. Фигуристка заявила, что обидно оставаться в тени других видов спорта и рассказала, что центральные телеканалы игнорируют достижения их команды и не показывают трансляции соревнований, несмотря на то, что во многих крупных городах России, включая Екатеринбург, Казань, Санкт-Петербург и другие этот вид спорта активно развивается.

Выступление Анны прервал ведущий встречи: «В чем вопрос-то». Президент, смеясь, добавил, что «пока это похоже на плач Ярославны».

1/3 Анна Нигашева, автор вопроса Президенту Фото: скрин YouTube

Девушка собралась и спросила: «Что мы, спортсмены можем сделать для того, чтобы переломить эту ситуацию, чтобы наконец синхронное фигурное катание попало в информационный поток России».

В ответ Путин с гордостью произнес: «Вы уже сделали для этого все, что могли. Вы чемпионы». Президент сообщил, что эту задачу должны решать правительственные структуры и непосредственно телеканалы. «Я на вашей стороне», — сказал российский лидер.

Путин сообщил, что ситуация сдвинется с мертвой точки, когда данный вид спорта приобретет статус олимпийского. Президент заверил девочек, что повлияет на скорейшее решение задачи, которую перед ним поставили юные спортсменки.

Однако у Нигашевой была еще одна просьба. Фигуристка пригласила главу России выйти к команде «Юность» на лед, чтобы сделать совместное фото. Путин пошутил, спросив: «Вы хотите, чтобы я на вашем фоне выглядел так себе?», но все же согласился сделать совместное фото, добавив, что учится кататься на коньках и уже добился определенного прогресса.