{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,93
Динамика за 2 недели
Евро 68,66
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
21 июля 2017
23:16  21 июля 2017 0

Свердловские школьники показали Путину наноспутник. Президент пообещал поговорить с Роскосмосом

12 ежегодная итоговая пресс-конференция Путина В.В. (перезалил). Москва, путин владимир, жест рукой
Президент пообещал «поговорить с Роскосмосом» по поводу наноспутникаФото: Владимир Андреев © URA.RU

Школьники из Качканара на проекте «Недетское время» показали президенту России Владимиру Путину собственный наноспутник и попросили главу государства помочь в продвижении проекта.

Во время диалога молодой инженер Александр Воронцов рассказал, что с напарниками они изготовили спутник весом один килограмм. На вид это небольшая металлическая коробочка размером в 10 сантиметров.

«Этот спутник предназначен для исследования космической погоды. Нами был разработан детектор, который способен улавливать заряженные частицы, а также регистрировать их энергию, — добавил другой школьник. — За время его полета мы сможем собрать детальную характеристику того, на каких орбитах и какие заряженные частицы находятся. Это поможет составить карту распределения заряженных частиц, которая сможет использоваться для проверки существующих сейчас математических моделей».

На вопрос Путина, как юные уральцы хотят запускать спутник, те ответили, что надеются на поддержку Роскосмоса. «В 2013 году он объявил, что будет производить запуски образовательных спутников бесплатно, но единого пути, как запустить, пока не предоставил», — добавил молодой собеседник Владимира Путина. Президент пообещал «поговорить с Роскосмосом», но добавил, что свердловчанам, скорее всего, придется пройти конкурс.

Сергей Дианов
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Комментарии ({{item_print.comments_count}})
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров