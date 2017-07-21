23:16 21 июля 2017 0

Президент пообещал «поговорить с Роскосмосом» по поводу наноспутника Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Школьники из Качканара на проекте «Недетское время» показали президенту России Владимиру Путину собственный наноспутник и попросили главу государства помочь в продвижении проекта.

Во время диалога молодой инженер Александр Воронцов рассказал, что с напарниками они изготовили спутник весом один килограмм. На вид это небольшая металлическая коробочка размером в 10 сантиметров.

«Этот спутник предназначен для исследования космической погоды. Нами был разработан детектор, который способен улавливать заряженные частицы, а также регистрировать их энергию, — добавил другой школьник. — За время его полета мы сможем собрать детальную характеристику того, на каких орбитах и какие заряженные частицы находятся. Это поможет составить карту распределения заряженных частиц, которая сможет использоваться для проверки существующих сейчас математических моделей».

На вопрос Путина, как юные уральцы хотят запускать спутник, те ответили, что надеются на поддержку Роскосмоса. «В 2013 году он объявил, что будет производить запуски образовательных спутников бесплатно, но единого пути, как запустить, пока не предоставил», — добавил молодой собеседник Владимира Путина. Президент пообещал «поговорить с Роскосмосом», но добавил, что свердловчанам, скорее всего, придется пройти конкурс.