{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,93
Динамика за 2 недели
Евро 68,66
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
22 июля 2017
21 июля 2017
06:48  22 июля 2017 0

Месть за Украину. Конгресс США примет новые санкции против России

США. Клипарт, сша, Капитолий, соединенные штаты америки, usa
Авторы проекта хотят внести важную антироссийскую поправку в законопроект по ИрануФото: Ксения Сальникова © URA.RU

Конгресс США на следующей неделе может принять законопроект, предусматривающий новые санкции против России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в Вашингтоне.

Известно, что антироссийскую поправку планируют включить в законопроект об усилении давления на Иран. В середине июля документ был принят Сенатом, но рассмотрение инициативы затянулось из-за разногласий в рядах демократической партии. Если изменения будут приняты, то они на законодательном уровне закрепят антироссийские санкции, введенные в прошлые годы указами администрации Барака Обамы в связи с ситуацией на юго-востоке Украины и воссоединением Крыма с Россией.

Ранее президент США Дональд Трамп пообещал применить жесткие меры в отношении Ирана, если власти страны не вернут на родину задержанных американских граждан. В частности, он упомянул бывшего сотрудника правоохранительных органов, исчезнувшего в Иране более 10 лет назад и бизнесменов Сиамака и Бакера Намази, уточняет «Газета.ру».

Сергей Макеев
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Комментарии ({{item_print.comments_count}})
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров