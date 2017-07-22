Конгресс США на следующей неделе может принять законопроект, предусматривающий новые санкции против России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в Вашингтоне.
Известно, что антироссийскую поправку планируют включить в законопроект об усилении давления на Иран. В середине июля документ был принят Сенатом, но рассмотрение инициативы затянулось из-за разногласий в рядах демократической партии. Если изменения будут приняты, то они на законодательном уровне закрепят антироссийские санкции, введенные в прошлые годы указами администрации Барака Обамы в связи с ситуацией на юго-востоке Украины и воссоединением Крыма с Россией.
Ранее президент США Дональд Трамп пообещал применить жесткие меры в отношении Ирана, если власти страны не вернут на родину задержанных американских граждан. В частности, он упомянул бывшего сотрудника правоохранительных органов, исчезнувшего в Иране более 10 лет назад и бизнесменов Сиамака и Бакера Намази, уточняет «Газета.ру».