10:00 22 июля 2017 0

Председатель Госдумы Вячеслав Володин держит депутатов в «ежовых рукавицах» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

На календаре 22 июля. И вот самое интересное за неделю:

Председатель Госдумы Вячеслав Володин знает, как навести порядок среди депутатов всего за один год. Сначала он избавился от всех прогульщиков, затем сэкономил на отпусках думцев и заставил работать до позднего вечера. В довесок Володин отдельно поговорил со всеми, кто выносит «экзотические предложения». Итог — Милонов больше не запрещает геев, Поклонская держит себя в узде, а депутаты все больше жалуются на тяжелую работу.

Всю Россию потрясло жестокое убийство русского туриста в Абхазии, где местные жители с автоматами и ножами взяли на «гоп-стоп» две семьи отдыхающих, потребовав выкуп, а позже, зверски убив одного из людей. По словам жителей и представителей СМИ, такие случаи уже вошли в традицию и покрываются властью. «URA.RU» выяснило, что творится в Абхазии, где убили русского туриста.

Но есть беда пострашнее далекой Абхазии и случилась она прямо в уральском Челябинске. В городе появился «Белый китаец» — наркотик, который в 1000 раз сильнее героина. Силовики и власти в панике, ведь он буквально выкашивает Челябинск. Число жертв этой «синтетики» перевалило за сотню, а те, кто его еще употребляют, проживут всего несколько месяцев.

Едва разрешилась ситуация с «борзым» директором нижнетагильского завода, который месяцами отказывался платить зарплату работникам, появилась новая напасть. «Борзота» завелась прямо среди единороссов. Речь идет о заводе Валерии Язева, который «проиграли в карты». За предприятием многомиллионные долги, прокуратура бессильна. Бывшие работники моют полы, чтобы хоть как-то выжить.

В этом году исполнилось 99 лет трагическому расстрелу царской семьи, который произошел в Екатеринбурге 17 июля 1918 года. Страшная агония длилась полчаса, стальные нервы революционеров не выдерживали, выживших мучали, добивая штыками и пулями. «URA.RU» восстановило события самой ужасной ночи российской истории.

«Уральские авиалинии» матерят по всей России. Причина — в системных проблемах, с которыми постоянно сталкиваются пассажиры компании. «Шарашкина контора», как ее называют в соцсетях, «ворует» у отдыхающих дни отпуска, хитрит и всячески экономит на пассажирах. Люди настолько возмущены, что дают себе обет никогда не пользоваться услугами авиаперевозчика. И прочат компании скорое закрытие.

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