Список «борзоты» растет. В него записали видного единоросса

14:47 17 июля 2017 1

Мы нашли новых обнаглевших заводчиков, на которых работники жалуются Путину Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

История с Нижнетагильским заводом теплоизоляционных изделий — когда после пары слов Владимира Путина собственники быстро решили проблему с задержкой зарплат — вдохновила свердловчан жаловаться президенту на работодателей. Так намерены поступить бывшие рабочие завода «Заречный» в Асбесте и «БЕТАМ» в Новоуральске. Им важно получить заработанное с заводов-банкротов.

Оба принадлежали структурам единоросса Валерия Язева и, по мнению рабочих, были доведены до преднамеренного банкротства. Теперь предприятия должны рабочим миллионы рублей, однако отдавать не собираются.

Язев-старший передал контроль за заводами сыну, но тот умудрился, как говорят, одно из предприятий проиграть Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Рабочие асбестовского ООО «Заречный» до сих пор не получили заработную плату за прошлый год, хотя многие уволены уже около года назад. Таких примерно сто человек. В сентябре 2016 года их историю узнала вся область: выяснилось, что предприятие задолжало людям столько, что им не хватает даже на то, чтобы отправить детей в школу. Редакция «URA.RU» собирала все необходимое для учебы. После скандала были предприняты экстренные меры. Работникам выдали часть зарплаты, но на этом выплаты прекратились. Однако они надежды получить деньги не оставляют.

«Мы обращались в „область“, в „город“, к депутатам, к Путину, но как будто кто-то блокировал наши обращения. После ситуации с Нижним Тагилом мы обратимся к президенту еще раз», — говорит экс-сотрудница «Заречного» Татьяна Иванова (фамилия по ее просьбе изменена — прим. редакции). Женщина надеется, что перед выборами мало кто захочет терять репутацию, и ситуация с их долгами решится так же быстро, как и с заводом в Тагиле.

Если на ситуацию обратят внимание, то, безусловно, силовикам будет в чем поразбираться. «Заречный» не работает с августа прошлого года, тогда же был подан иск о банкротстве и началась процедура управления. По мнению арбитражного управляющего Игоря Сачева, готовившего отчет по работе завода за последний год,

выявлены признаки преднамеренного банкротства «Заречного», и платежеспособность ООО восстановить уже невозможно.

«Заречный» выпускал керамический кирпич — его в строительстве теперь почти не используют Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Сачев пытается оспорить ряд сделок «Заречного» с компаниями, входившими в корпорацию «Ява», — скорее всего, таким образом искусственно наращивались долги завода перед головной компанией, — это необходимо, чтобы уйти от обязательности платежей поставщикам, в бюджет и работникам. OOO «Заречный» официально было признано банкротом в апреле 2017 года.

Сейчас предприятие принадлежит — по крайней мере, официально — некоему Виктору Сапожникову, он учредитель и юрфирмы «ЮНЭКС». Юридический адрес — в промзоне Эльмаша на окраине Екатеринбурга, судя по отзывам клиентов, работает на Розы Люксембург, но крайне некачественно. Сапожникова по известным телефонам компании отыскать не удалось.

Как уверяет источник в городе, тогда их завод купили «самые настоящие бандиты, они всем сказали, что завод у младшего Язева в карты выиграли».

Сразу же после появления на заводе новых собственников началась процедура конкурсного управления — то есть стадия, предшествующая банкротству. Спасать завод никто не собирался. «Завод просто грабили, пилили все на металл, даже котлы из котельной сняли и увезли. Да что там котлы — сняли даже пластиковые окна из душевой! Все вывезли и продали. На следующий день появилась вневедомственная охрана, которая никого не пускает на площадку», — рассказывает бывшая сотрудница завода Олеся Яренских.

Отношение к работникам у новых хозяев тоже выходило за рамки законных. Одна из сотрудниц завода рассказывает, что им едва-едва, через прокуратуру — удалось добиться того, чтобы их увольняли по законам, а не по понятиям. «Завод закрыли.

Руководство отправило всех в вынужденный отпуск. А потом сотрудникам стали приходить уведомления — дескать, раз вы не работаете, значит, прогуливаете, и мы уволим всех по статье!

Пока лодки с таким названием рассекают в рамках регаты «ЯВА-Трофи», бывшим работникам завода ничего не остается, кроме как мыть полы, чтобы прокормить детей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Остановила хозяев только прокуратура, тогда людей уволили по-человечески, с выплатой пособий», — рассказывает она. Сейчас долг составляет несколько миллионов рублей (точно сказать невозможно — на заводе, понятно, на звонки никто не отвечает).

«Им погашать долги нечем — единственное, что удалось обнаружить у завода сейчас — это 12 старых машин, их общая стоимость около 3 млн рублей», — говорит источник в городе, знакомый с ситуацией. Общий долг завода кредиторам — более 81,7 млн рублей.

«Мы знаем о ситуации, конечно, к нам обращались. Однако что может сделать местная дума, если даже прокуратура бессильна заставить собственника отдать зарплату?» — говорит муниципальный депутат Сергей Ларионов.

Он обращает внимание, что

для Нижнего Тагила завод теплоизоляционных изделий не играл ключевой роли. А вот «Заречный» был одним из немногих мест в Асбесте, который давал людям работу.

«А у нас в городе на фоне ситуации с Ураласбестом, да после закрытия кирпичного завода, да на фоне того, что блокируются решения по сурьмяному заводу, просто работать негде. И так каждый третий в Екатеринбург на работу ездит, скоро весь город туда переедет», — говорит Ларионов.

«Нам надо не только вернуть долги по зарплате, но и рабочие места. Женщины же на заводе в основном работали. Сейчас больше в городе работы нет. Сейчас все на полы ушли — ну там уборщицами, санитарками», — рассказывает Яренских.

Подобная ситуация — с долгами по заработной плате с обанкротившегося предприятия, с вызывающим поведением руководства — и на другом предприятии Язева — новоуральском «Бетаме». Оно в июне признано банкротом, с 5 июля проходит процедуру ликвидации. Временный управляющий Дмитрий Сивков, который в течение полугода осуществлял процедуру наблюдения, делает однозначный вывод о том, что

банкротство ООО «БЕТАМ» было преднамеренным, а ущерб, по его предварительным оценкам, составил не менее 53 млн рублей.

Сотрудники завода рассказали «URA.RU», что не могут получить зарплату с сентября 2016 года — после того, как на предприятие был подан иск о банкротстве. «Остались без денег и без работы», — говорят рабочие. Получить комментарии у руководства предприятия не удалось — в течение двух дней журналисты «URA.RU» пытались дозвониться до исполнительного директора Михаила Лапшаева, однако его либо не было на месте, либо телефон приемной не отвечал. «Он и от нас бегает. Говорит одно: не нравится — за ворота. Меньше потратим на вас. Жалуйтесь, кому хотите — денег нет», — рассказывает один из сотрудников предприятия. — Ничего, напишем Путину, тогда быстро зашевелятся!».

В департаменте информационной политики администрации губернатора не сумели оперативно ответить на вопрос, какие меры предпринимаются правительством области для помощи сотрудникам заводов «Заречный» и «БЕТАМ».

Напомним, в Нижнем Тагиле ситуация с долгом по зарплате, которую не платили с августа 2016 года, сдвинулась с мертвой точки лишь после личного вмешательства президента Путина. На встрече с врио губернатора Свердловской области Евгением Куйвашевым глава государства сообщил ему об информации, поступившей на прямую линию, и потребовал разобраться. По нашим данным, губернатор Свердловской области держит ситуацию с задержками по зарплате в области на постоянном контроле, и ситуация на заводах экс-депутата Язева — не исключение.