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22 июля 2017
11:09  22 июля 2017 1

«А на фото он с дочкой?». Константин Эрнст женился на 29-летней модели, родившей ему двух детей. ФОТО

Для Контантина Эрнста брак с Софьей Заикой стал третьимФото: Instagram Spletnik.ru

Гендиректор «Первого канала» 56-летний Константин Эрнст женился на 29-летней модели Софье Заике. Пара вместе уже несколько лет, у них есть две дочери.

Свадьбу пара отметила скромно. Сейчас супруга теле-гуру в соцсетях подписывает себя двойной фамилией: Заика-Эрнст.

Пользователи соцсетей обратили внимание на разницу в возрасте пары: «А на фото он с дочкой? Это одна из младшеньких или мама младших?». При этом все отмечают красоту спутницы жизни Эрнста: «Не яркая, но естественная… С Эрнстом все понятно. У девушки интересная натуральная внешность, напоминает мне смесь Айлы Фишер с Дженнифер Энистон. Кому ЗаИка, кому ЗаЙка, мне второе.»

О романе Эрнста и Заики стало известно в 2014 году. В 2016 году у пары родилась дочь, а полтора месяца назад Софья родила еще одну девочку, пишет портал Spletnik.ru.

Отметим, что у Эрнста этот брак уже третий. Ранее от союза с театральным критиком Анной Силюнас у него родилась дочь Александра, в гражданском браке с телепродюсером Ларисой Синельщиковой у него появились на свет двое детей: сын Игорь и дочь Анастасия.

Нина Калинина
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