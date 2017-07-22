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22 июля 2017
13:54  22 июля 2017 0

Каждый третий водитель засыпает за рулем. Чтобы победить сонливость, россияне грызут семечки и кладут под язык лимон

Авто, техника, ЖД и автосервис, водитель, автомобиль
Практически каждый третий россиянин признался, что засыпал за рулемФото: Алексей Гущин © URA.RU

Российский и немецкий филиалы американской автомобилестроительной компании Ford решили провели социологическое исследование, посвященное сонливости водителей.

В результате опроса каждый пятый житель Германии (20%) признался, что хотя бы раз засыпал за рулем. В России таких людей оказалось больше — практически каждый третий (32%), сообщает «Экономика сегодня».

Чтобы не засыпать за рулем, многие водители пьют тонизирующие напитки (33%), в том числе кофе или чай. Кому-то придает бодрости громкая музыка (23%), лишь немногие (7%) назвали физические упражнения.

Чуть менее (6,7%) автомобилистов жуют жвачку и грызут семечки. Незначительное число опрошенных кладут под язык лимон или берут попутчиков, уточняет телеканал 360. Самый правильный ответ — остановиться и поспать хотя бы полчаса — выбрали около 30% российских водителей.

Феликс Сорокин
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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