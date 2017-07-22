Российский и немецкий филиалы американской автомобилестроительной компании Ford решили провели социологическое исследование, посвященное сонливости водителей.
В результате опроса каждый пятый житель Германии (20%) признался, что хотя бы раз засыпал за рулем. В России таких людей оказалось больше — практически каждый третий (32%), сообщает «Экономика сегодня».
Чтобы не засыпать за рулем, многие водители пьют тонизирующие напитки (33%), в том числе кофе или чай. Кому-то придает бодрости громкая музыка (23%), лишь немногие (7%) назвали физические упражнения.
Чуть менее (6,7%) автомобилистов жуют жвачку и грызут семечки. Незначительное число опрошенных кладут под язык лимон или берут попутчиков, уточняет телеканал 360. Самый правильный ответ — остановиться и поспать хотя бы полчаса — выбрали около 30% российских водителей.