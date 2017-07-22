Специалисты назвали места, где категорически нельзя заниматься сексом

Рейтинг самых опасных мест для занятий сексом составили британские ученые. В список вошли места, где влюбленные парочки получают серьезные травмы чаще всего.
Лидером рейтинга является ванная и душевая комната, в которой есть опасность в самый ответственный момент поскользнуться или захлебнуться. Второе место антирейтинга мест для секса занимает пляж. Романтический секс на пляже может обернуться инфекцией из-за разлагающихся водорослей и микроорганизмов. Не стоит также предаваться любовным утехам на природе. Места, где есть опасные насекомые и ядовитые растения, заняли третью строку рейтинга, пишет телеканал РЕН-ТВ.
Аттракционы в парке тоже попали в список запретных мест для занятий любовью. По словам ученых, некоторые из респондентов рассказывали о неприятных ситуациях во время секса на колесе обозрения. Замыкает список движущийся транспорт: автомобили, поезда и автобусы. Отмечается, что парочки подвергали свои жизни угрозе и в кабинках туалетов самолетов.