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22 июля 2017
14:04  22 июля 2017 0

Специалисты назвали места, где категорически нельзя заниматься сексом

Пляж является одним из самых опасных мест для сексаФото: Рixabay

Рейтинг самых опасных мест для занятий сексом составили британские ученые. В список вошли места, где влюбленные парочки получают серьезные травмы чаще всего.

Лидером рейтинга является ванная и душевая комната, в которой есть опасность в самый ответственный момент поскользнуться или захлебнуться. Второе место антирейтинга мест для секса занимает пляж. Романтический секс на пляже может обернуться инфекцией из-за разлагающихся водорослей и микроорганизмов. Не стоит также предаваться любовным утехам на природе. Места, где есть опасные насекомые и ядовитые растения, заняли третью строку рейтинга, пишет телеканал РЕН-ТВ.

Аттракционы в парке тоже попали в список запретных мест для занятий любовью. По словам ученых, некоторые из респондентов рассказывали о неприятных ситуациях во время секса на колесе обозрения. Замыкает список движущийся транспорт: автомобили, поезда и автобусы. Отмечается, что парочки подвергали свои жизни угрозе и в кабинках туалетов самолетов.

Нина Калинина
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© Служба новостей «URA.Ru»
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