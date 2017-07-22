На улицах Кургана вновь появилась машина с гробом. ФОТО

Жители Кургана вновь заметили на городских улицах машину с гробом на крыше. Ярко-желтая легковушка и сама по себе привлекает внимание необычным видом, а из-за «багажа» стала уже практически местной достопримечательностью.
Фото автомобиля с гробом на крыше выложено в сообществе «Типичный Курган» «ВКонтакте». Примечательно, что ранее владелец машины уже привлекался к административной ответственности. Гроб, как выяснилось, был рекламой компании ритуальных услуг, что, согласно части 2 статьи 14.38 КоАП РФ, является нарушением.
Как отмечают пользователи соцсетей, этот автовладелец давно уже выделяется своей незаурядностью: раньше машина была черной, как «бэтмобиль», а потом стала желтой, как в «Трансформерах».