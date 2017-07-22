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Главные новости Курганской области
17:02  22 июля 2017 0

На улицах Кургана вновь появилась машина с гробом. ФОТО

Ярко-желтая легковушка из-за «багажа» стала уже практически местной достопримечательностьюФото: ВКонтакте

Жители Кургана вновь заметили на городских улицах машину с гробом на крыше. Ярко-желтая легковушка и сама по себе привлекает внимание необычным видом, а из-за «багажа» стала уже практически местной достопримечательностью.

Фото автомобиля с гробом на крыше выложено в сообществе «Типичный Курган» «ВКонтакте». Примечательно, что ранее владелец машины уже привлекался к административной ответственности. Гроб, как выяснилось, был рекламой компании ритуальных услуг, что, согласно части 2 статьи 14.38 КоАП РФ, является нарушением.

Как отмечают пользователи соцсетей, этот автовладелец давно уже выделяется своей незаурядностью: раньше машина была черной, как «бэтмобиль», а потом стала желтой, как в «Трансформерах».

Наталья Володина
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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