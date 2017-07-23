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23 июля 2017
22 июля 2017
Главные новости Москвы
05:58  23 июля 2017 0

Fox News: «Российское вмешательство» вошло в топ-10 проблем американцев

День независимости США в Хаятте. Екатеринбург, американский флаг, сша
Больше всего американских жителей беспокоят вопросы здравоохраненияФото: Александр Мамаев © URA.RU

Телеканал Fox News провел опрос среди жителей США, чтобы выявить список проблем, которые беспокоят их больше всего. Выяснилось, что «российское вмешательство» в выборы, в котором Москву обвиняет Вашингтон, занимает в рейтинге восьмое место.

Согласно опросу, больше всего граждан США беспокоят вопросы здравоохранения: они оказались на первом месте и их отметили 82% опрошенных американских жителей. В тройке находятся будущее страны (81%) и экономика (75%). Дальше идут дефицит федерального бюджета (72%), налоги (68%), ситуация с КНДР (68%), изменения климата (62%), попытки помешать голосованию (56%) и мошенничество на выборах (50%).

Fox News не впервые проводит подобные опросы среди жителей США с намерением выяснить, какие проблемы волнуют их особенно сильно. Так, в мае этого года «вмешательство РФ» беспокоило 61% людей, заняв седьмое место из девяти, напоминает Life.

Александр Черноскутов
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© Служба новостей «URA.Ru»
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