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23 июля 2017
22 июля 2017
Главные новости Москвы
08:38  23 июля 2017 0

Стало известно о последнем звонке принцессы Дианы своим детям

Последний разговор принцессы Дианы с сыновьями вышел скомканнымФото: издание Marie Claire

Сыновья принцессы Дианы герцог Кембриджский Уильям и его брат принц Гарри подробно рассказали о последнем звонке их матери перед смертью. Воспоминания наследников британского престола покажут по одному из английских телеканалов в документальном фильме.

Братья рассказали, что леди Диана незадолго до трагической гибели звонила детям из Парижа в замок Беморал, где они находились вместе с отцом — принцем Чарльзом и королевой Елизаветой. По словам принца Гарри, он неохотно поговорил по телефону с матерью и теперь не помнит, что конкретно ей отвечал на вопросы.

«Если бы я знал, что он последний, я бы сказал ей все, что должен был сказать», — говорит принц в фильме.

Его брат Уильям признался, что в момент звонка матери вместе с братом и кузенами спешил вернуться к забавам и пообещал матери созвониться позже, чтобы поговорить более подробно. Однако следующая встреча не состоялась по причине гибели принцессы, пишет Life.ru.

Напомним, принцесса Диана погибла 20 лет назад, 31 августа 1997 года в возрасте 36 лет в автокатастрофе.

Лев Истомин
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