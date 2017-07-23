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Главные новости Челябинской области
12:37  23 июля 2017 0

Пострадавшей от пожара челябинской семье выплатят 400 тысяч рублей за погибших детей

Трагедия унесла четыре жизниФото: ГУ МЧС по Челябинской области

Утром 23 июля губернатор Челябинской области Борис Дубровский поручил своему заместителю Олегу Климову возглавить комиссию, которая займется установлением причин трагедии в селе Верхняя Кабанка, в результате которой погибли четыре девочки.

Также главе областного минздрава Сергею Кремлеву поручено оказать необходимую медицинскую помощь отцу детей, который получил ожоги второй и третьей степени и сейчас находится в тяжелом состоянии. Министр социальных отношений Челябинской области Татьяна Никитина оперативно подготовит решение о материальной помощи семье, в которой погибли дети.

«Семья получит по 100 тысяч рублей за каждого погибшего, организацию похорон возьмет на себя администрация района», — сообщил «URA.RU» пресс-секретарь главы регионы Дмитрий Федечкин.

Мать погибших девочек сейчас находится в больнице в тяжелейшем психологическом состоянии. Отец, который является сотрудником «Южуралзолота», пока остается в районной больнице, однако в ближайшее время его могут транспортировать в Челябинский ожоговый центр.

Напомним, пожар в частном доме в Верхних Кабанках произошел в ночь на 23 июля. Прибывшие на место ЧП медики констатировали смерть четверых детей из-за отравления угарным газом.

В данный момент отрабатываются все возможные версии происшествия, однако сотрудники МЧС склоняются к возникновению пожара из-за неисправной электропроводки. По предварительным данным, она замкнула на веранде дома и отрезала пути эвакуации. По всей видимости, обитатели дома спали и не почувствовали запах дыма.

Лев Истомин
© Служба новостей «URA.Ru»
Альбина Золотухина
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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