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23 июля 2017
Главные новости Москвы
17:24  23 июля 2017 0

Минкультуры отреагировало на поручение Путина

12 ежегодная итоговая пресс-конференция Путина В.В. Москва, путин владимир, жест рукой
Президент РФ попросил чиновников помочь одаренным детямФото: Владимир Андреев © URA.RU

Сотрудники Минкультуры РФ вместе с экспертами начали разработку программы, которая позволит бесплатно учиться на двух специальностях в музыкальных училищах нашей страны. Об этом говорится в официальном сообщении ведомства.

«Министерство культуры взяло этот вопрос на контроль и мы разработаем механизм, который позволит осваивать две специальности, но в тоже время не будет противоречить действующему законодательству в сфере образования», — рассказал замдиректора департамента науки и образования Минкультуры России Святослав Голубенко.

Решить вопрос, по его мнению, можно с помощью специального гранта для обучения. При этом талантливых детей, которые могут претендовать на право освоить вторую специальность, должна отобрать специальная экспертная комиссия.

Именно из средств, полученных в рамках гранта или персональной стипендии студентам предлагается оплачивать вторую специальность.

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«Часы по специальности фортепиано — это не такие большие деньги, поэтому мы в любом случае найдем решение», — подчеркнул директор Центральной музыкальной школы при Московской консерватории Валерий Пясецкий.

Напомним, ученица детского центра «Сириус» Мария Андреева на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным попросила сократить стоимость обучения по второй специальности.

Девушка учится в Центральной музыкальной школе (ЦМШ) при Московской консерватории и совмещает игру на скрипке и фортепиано. По первой специальности она учится бесплатно. Чтобы получить диплом по классу фотрепиано, ей нужно оплачивать полную стоимость обучения, несмотря на то, что предметы, кроме специальности, одинаковые.

После этого обращения Владимир Путин поручил российским губернаторам развивать образовательные центры для одаренных детей.

Дарья Александрович
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© Служба новостей «URA.Ru»
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