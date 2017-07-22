16:57 22 июля 2017 0

Владимир Владимирович во время ответа на вопрос уральских юных фигуристок Фото: скрин YouTube

В пятницу, 21 июля в Сочи прошел «Недетский разговор» президента России Владимира Путина с воспитанниками образовательного центра «Сириус». Лидеру страны было задано 70 вопросов на самые разные темы, среди которых и личные. Президент говорил, что считает свою жизнь обычной, рассказывал, как победил в себе агрессию, называл главные ценности в жизни. Сравнивал никнеймы в интернете с позывными разведчиков и объяснял, что в «Инстаграме» его искать не нужно. Прямой эфир вел телеканал «НТВ», осуществляя трансляцию на телевидении, во «ВКонтакте» и на видеохостинге YouTube.

Редакция «URA.RU» собрала высказывания Путина в одном тексте специально для тех, кто не смог посмотреть трехчасовую видеоверсию события.

О «президентских» аккаунтах в Instagram

«У меня тяжелый рабочий день заканчивается так поздно, что мне уже не до „Инстаграма“. Я думаю, как бы мне быстрей до койки добраться, поэтому то, что там пишут от моего имени, это не я».

О никах в интернете

«Что касается ников. Это же псевдоним. Я, как вы знаете, начинал свою работу в органах внешней разведки, и я пользовался иногда в силу технологической необходимости псевдонимами, но сейчас для меня пользоваться псевдонимом просто нелепо, никакого ника я бы, конечно, себе выбирать не стал, просто под своим собственным именем. Кстати говоря, на мой взгляд, это нормально было бы для всех, а чего прятаться за какими-то псевдонимами? Я когда в разведшколе учился, у меня был псевдоним „Платов“. У всех были псевдонимы, потому что работа такая».

1/5 Фото: сайт Президента России

О президентстве

«Я считаю себя обычным человеком. Я живу нормальной обычной жизнью. Правда, работу, которой я занимаюсь, обычной не назовёшь, естественно, — в силу определённой специфики. Но всё-таки я живу нормальной, обычной жизнью. Просто есть определённый уровень нагрузки, конечно: и моральной, и психологической, и физической. А я выстраиваю график своей работы таким образом, чтобы у меня находилось время и на какое-то творческое развитие, на то, чтобы музыку послушать, спортом позаниматься, со своими друзьями пообщаться. Я специально выделяю на это время. Но я привык так жить ещё задолго до того, как стал Президентом».

О свободном времени

«Я отвожу определённое, и немаленькое, время на занятия спортом, на то, чтобы музыку послушать, пообщаться с друзьями — на всё это я целенаправленно выделяю время по графику. Если этого не делать, то ничего не будешь успевать. Но есть ещё один секрет: чем больше делаешь, тем больше успеваешь, — это точно, нельзя себя жалеть. А чем я занимаюсь, я уже сказал: люблю почитать, скажем, историческую литературу, люблю музыку послушать, спортом позаниматься, вот, собственно, и всё, с друзьями пообщаться. Как все, как и вы».

Путин затрагивал тему родителей, твердо говорил об уклонистов от армии. Когда уральские школьники из Качканара доставали наноспутник для «Роскосмоса» из «черного чемоданчика», президент в шутку напомнил, что у него «тоже есть черный чемоданчик».

Об агрессии

«Агрессия, наверное, заложена в нас еще с доисторических времен, с того животного или полуживотного состояния, в котором находились наши предки. Но чем умнее человек, чем интеллигентнее, чем образованнее, тем у него меньше агрессии. Во всяком случае, у него больше способности ее подавлять. Я научился себя сдерживать, и мне кажется, что мне это удается. Проявление агрессии это, отчасти, проявление слабости, а мне это не нравится».

О своем будущем

«Вы все молодые люди, но, наверное, знаете, должны знать, что у меня была возможность, меня даже упрашивали в своё время Конституцию поменять. Я не стал этого делать, не намерен делать этого в будущем. В Конституции всё написано. Нужно ли мне дальше продолжать свою работу в этом качестве, я ещё не решил, я ещё посмотрю. В 2018 году, как вы знаете, выборы. До начала избирательной кампании ещё время есть, поэтому посмотрим. В мире много интересных занятий. Я пока не решил, ухожу я с поста президента, или нет».

О жизни, свободе и любви

«Если говорить о трёх главных ценностях в жизни, я бы назвал так: первое — это сама жизнь, это самая большая ценность, далее — любовь и свобода. Вот по каждой из этих позиций можно трактаты написать. Они и написаны уже, можно писать их бесконечно. Можно говорить о том, что такое жизнь, которая так ценна: это чисто биологическое состояние или интеллектуальное? Можно долго рассуждать по поводу того, что такое любовь. Это отношения между мужчиной и женщиной, но есть любовь к родителям, к Родине. Но это всё, повторяю, отдельные вещи. Что такое свобода? Где она? Как она далеко распространяется? И где она заканчивается? Заканчивается там, где мы начинаем нарушать свободу других людей, и как сопоставлять свою собственную свободу со свободой другого человека?».

После встречи, на заседании попечительского совета центра «Сириус» президент высоко оценил прошедшую беседу с российскими детьми. «Большое удовольствие было с ними общаться, послушать, чем они живут, чем дышат, как строятся их представления о своем собственном будущем, о будущем тех направлений, которыми они занимаются», — цитирует РИА «Новости» слова российского лидера.