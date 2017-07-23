19:15 23 июля 2017 0

Россия заняла 11-е место среди более чем ста стран-участников Фото: Pixabay

Юные математики из России блестяще выступили на Международной олимпиаде в Рио-де-Жанейро. В командном зачете они заняли 11-е место среди более чем ста стран-участников. Россияне стали обладателями золотой, трех серебряных и двух бронзовых медалей.

Лучший результат среди российских школьников показал Михаил Иванов из Санкт-Петербурга, который по сумме полученных баллов вошел в число обладателей золотой медали соревнований и занял 14-е место в индивидуальном зачете, передает ТАСС.

В течение двух дней олимпиады участники соревнований получали по три задачи, на решение каждой из которых отводилось в среднем по полтора часа. За решение специальная комиссия выставляла школьникам баллы, на основании которых присваивались медали.

По словам Михаила Иванова, в дни подготовки к олимпиаде участники российской сборной занимались по семь с половиной часов в день.

Первая Международная олимпиада по математике прошла в 1959 году в Румынии, с тех пор это мероприятие стало ежегодным. Нынешние соревнования проходили в 58-й раз. В них участвовали 623 человека из более чем 100 стран.

Стандартная команда состоит из шести человек — именно такую сборную отправила на соревнования Россия.

Отметим, что президент России Владимир Путин, отвечая на вопросы подростков во время прямой линии «Недетский разговор», также коснулся темы успехов школьников на международной научной арене. Так, президент пообещал исправить ситуацию, когда по вине административных структур наставники победителей международных олимпиад не получают заслуженных наград, разобраться с системой выплат премий победителям школьных олимпиад и рассмотреть возможность увеличения числа конкурсов проектов, победители которых получали бы льготы при поступлении в вузы.

Напомним, пресс-конференция главы государства проходила в Сочи, в центре «Сириус». Инициатором создания этого центра стал сам Владимир путин, он же придумал ему название, ведь в центр приезжают «яркие, интересные, увлеченные своим делом ребята», цитирует президента ТАСС.

Центр «Сириус» был создан на базе олимпийской инфраструктуры. В сентябре завершается первый год работы новой образовательной программы центра — проектной смены для ребят, увлеченных наукой. Для реализации их идей здесь организованы проектные лаборатории и мастерские, где подростки экспериментируют, встречаются с учеными и практиками, обсуждают сложные вопросы, которые возникают при реализации проектов.

В центре ведется работа над 69 научными и инженерными проектами по семи направлениям: «Приспосабливаем космос для жизни человека», «Конструируем доступный электромобиль для МЧС», «Создаем умную среду обитания», «Контролируем среду обитания», «Делаем жизнь человека безопасной», «Извлекаем пользу из BigData», «Совершенствуем и конструируем функциональную замену человеку».