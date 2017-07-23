В Таиланде туристам запретили заниматься сексом. ВИДЕО

В Таиланде пара иностранцев занялась сексом в море около 02:30 утра. Все это происходило на глазах у толпы людей напротив торгового центра Central Festival.
Гости заведения и гуляющие по набережной приезжие начали снимать интим на камеру. Они и вызвали полицию на набережную Бич. Силовики попросили влюбленных туристов выйти из моря, прикрыв нагие тела, передает портал «pattayathailand.ru».
Мужчину с женщиной отвели в полицейский участок и обвинили в занятии непристойностями в публичном месте. Пара протрезвела и согласилась заплатить штраф.