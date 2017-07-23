{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,93
Динамика за 2 недели
Евро 68,66
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
23 июля 2017
21:30  23 июля 2017 3

В Таиланде туристам запретили заниматься сексом. ВИДЕО

поцелуи, страсть, любовная пара, прикосновения, объятия, секс, руки в замок, влюбленная пара, поцелуи, объятия, страсть, лежать в посели, пара в кровати, прикосновения
Пара вступила в интимную связь на глазах у толпы людейФото: depositphotos.com © URA.RU

В Таиланде пара иностранцев занялась сексом в море около 02:30 утра. Все это происходило на глазах у толпы людей напротив торгового центра Central Festival.

Гости заведения и гуляющие по набережной приезжие начали снимать интим на камеру. Они и вызвали полицию на набережную Бич. Силовики попросили влюбленных туристов выйти из моря, прикрыв нагие тела, передает портал «pattayathailand.ru».

Мужчину с женщиной отвели в полицейский участок и обвинили в занятии непристойностями в публичном месте. Пара протрезвела и согласилась заплатить штраф.

Дарья Александрович
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Комментарии ({{item_print.comments_count}})
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров