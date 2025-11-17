Элитные квартиры, иномарки и дорогое оружие: чего лишился экс-замгубернатора Кушнарев из-за взятки в 27 млн

Бывшего заместителя губернатора Ростовской области Виталия Кушнарева приговорили к колонии Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Железнодорожный районный суд Ростова-на-Дону вынес приговор бывшему замгубернатора — министру транспорта Ростовской области Виталию Кушнареву. Он приговорен к 13 годам лишения свободы за получение взятки и хранение оружия. Также судом назначен штраф в размере 475 миллионов рублей.

Ранее его имущество было арестовано. Общая стоимость арестованных активов превышает 276,5 миллиона рублей. Чего лишился Кушнарев — в материале URA.RU.

Что известно о задержании Кушнарева

Кушнарев был задержан в ноябре 2024 года при получении первой части взятки в размере 27 миллионов рублей. Впоследствии его арестовали.

По версии следствия, в октябре 2024 года Кушнарев требовал от директора ООО «Т-Транс» Николая Селезнева 95 миллионов рублей за беспрепятственную приемку работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту автомобильных дорог в регионе. А также за их своевременную оплату.

В ходе судебного разбирательства адвокаты Кушнарева выступили с ходатайством о изменении квалификации обвинения. Они предложили расценивать действия подзащитного не как получение взятки, а как превышение должностных полномочий. По версии защиты, чиновник принял от директора ООО «Т-Транс» Николая Селезнева деньги, что противоречило установленным инструкциям, однако эти средства не являлись взяткой, а предназначались для развития региона.

Кроме того, стало известно, что Кушнарев в ноябре незаконно приобрел огнестрельный пистолет марки «Кольт» и патроны к нему. Он хранил оружие в своем доме без соответствующего разрешения.

Арест имущества на миллионы: изъят элитный туалет и особняк под вертолет

На время следствия на имущество Кушнарева и его семьи был наложен арест. Как сообщил источник в правоохранительных органах, общая стоимость арестованных активов, среди которых квартира в Ростове-на-Дону, несколько нежилых помещений в Морозовске и Москве, мотоцикл Harley-Davidson FXDRS, автомобиль Land Cruiser 200 и земельные участки, превышает 276,5 миллиона рублей.

В последний раз Кушнарев подавал декларацию на имущество в 2021 году. Согласно документу, тогда его доход составил 3,2 миллиона рублей, тогда как доход его супруги достиг 11,4 миллиона рублей. В собственности у Кушнарева находилась квартира площадью 173,4 квадратных метра, также он арендовал еще одно жилое помещение меньшей площади. Также среди недвижимости был пентхаус с панорамным балконом, расположенный в одном из зданий комплекса «Ростов-Сити». Стоимость данного объекта недвижимости достигает 70 миллионов рублей.

Супруга Виталия Кушнарева Оксана являлась владелицей земельного участка площадью почти пять гектаров, административного здания, мясного павильона и объекта площадью 65 квадратных метров, используемого как туалет. Кроме того, семья располагала двумя транспортными средствами — автомобилями BMW и Mini Cooper.

На нее была оформлена недвижимость в хуторе Рыбацком, который входит в состав Старочеркасского сельского поселения Аксайского района. Имущество включает в себя жилой дом площадью 253 квадратных метра (рыночная стоимость — около 4,5 миллиона рублей), нежилое строение площадью 56 квадратных метров (стоимость оценивается в 600 тысяч рублей), а также два земельных участка площадью примерно 1,7 тысячи квадратных метров каждый (их стоимость составляет 3 и 3,2 миллиона рублей соответственно).

Оксана Кушнарева также занимала должность председателя правления в премиум-поселке «Парковый», который располагает обширной инфраструктурой: там есть ландшафтный парк, озеро с пляжами, гольф-клуб и конный клуб. Также на территории поселка имеются причал для личных судов и частный аэродром, приспособленный для приема вертолетов и легких самолетов, включая модели типа Diamond DA-40.

Дочь Кушнарева училась в Ростовском государственном медицинском университете и недавно вышла замуж. Сын Кушнарева занимается предпринимательской деятельностью в области купли-продажи земельных участков. Он окончил Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации. В студенческие годы он часто делал фотографии на фоне учебного самолета Diamond DA-40, и именно для таких воздушных судов предназначен частный аэродром в Парковом.

Суровый приговор за взятки и хранение оружия